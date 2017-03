Uomini e Donne Oggi, quale Trono va in onda? Trono Over, dal Tina Cipollari Show ad Anna e Nino (9 marzo 2017)

Uomini e Donne Oggi, anticipazioni: in onda il Trono Over! Gemma, Giorgio e Marco protagonisti (oggi 9 marzo 2017) - Il giovedì di Uomini e Donne è ancora dedicato al Trono Over. Dopo un inizio del tutto dedicato a Gemma Galgani e alla chiusura della sua storia con Michele D'Ambra, oggi si riparte da dove eravamo rimasti ovvero dal Tina Cipollari Show. A quanto pare l'opinionista continua a non credere alle parole di Gemma Galgani e alle sue reazioni e già ieri ha dato prova di quello che pensa soprattutto quando la dama torinese ha deciso di chiudere definitivamente con Michele. Nonostante la "chiusura", sarà proprio lei, la dama macina ascolti, ad intervenire anche nella puntata di oggi, soprattutto nella prima parte. La rivalità tra Marco e Giorgio è tornata a galla e presto potrebbe tornare a farla da padrona anche nel triangolo di questa stagione, ovvero quello composto proprio dai due cavalieri e la bella Gemma Galgani. Sullo sfondo rimane Tina Cipollati pronta a dire la sua sia sulla sua rivale che sui suoi "spasimanti", riuscirà a rovinare anche questo momento di gloria della dama torinese?

Uomini e Donne Oggi, in onda il Trono Over: finisce anche la storia tra Vanni e Antonella (oggi 9 marzo 2017) - Anna e Nino saranno protagonisti di gran parte della puntata di oggi del trono over di Uomini e donne. I due stanno continuando a conoscersi ed entrambi si dicono molto presi, eppure è il cavaliere ad avere ancora qualche tutubanza. nino dichiara di non riuscire ad inquadrare bene il carattere di Anna, trovandola a volte diffidente rispetto alle sue parole, poi parla di un'uscita in cui un uomo l'ha guardata per tutta la serata. Anna però dichiara che l'uomo geloso la terrorizza, ci sono stati due uomini così nella sua vita e non permetterà che ne entri un altro, quindi deve fidarsi di lei. Gianni Sperti chiede allora perchè i due, che stanno così bene insieme, non escano dal programma; Anna si dice pronta, ma Nino è ancora dubbioso, ed ecco allora intervenire Sossio e ironizzare sulla risposta del cavaliere, facendo infuriare Anna. Se Anna è pronta ad abbandonare lo studio con Nino, il cavaliere confessa di voler fare un ultimo weekend con lei per poi decidere. Si torna però sulla famosa persona che in un locale ha guardato Anna per tutta la serata e svela che a quella persona la dama di Uomini e Donne piaceva da tempo, ma lo studio gli fa notare che di questo dovrebbe essere orgoglioso. Dopo la polemica i due però confermano che passeranno la serata insieme, ma Gianni è sospettoso su Nino che invece dichiara che sono due settimane che pensa di uscire dal programma con Anna, ma Maria De Filippi precisa che lui ha parlato di dubbi e non proprio di uscire insieme. Marco dichiara che una lettera come quella che Anna gli ha dedicato la vorrebbe ricevere ogni uomo, Giorgio allora balla con lei. Si passa a Vanni e Antonia, che dopo un buon inizio decidono di chiudere la loro storia. Lui conclude dichiarando che nel frattempo sta sentendo un’altra signora.

