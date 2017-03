VALERIA MARINI / Un matrimonio che le ha portato via 3 anni di vita (L’intervista, puntata 9 marzo 2017)

VALERIA MARINI, LA SHOWGIRL OSPITE SU CANALE 5: “MI HA DISTRUTTO TRE ANNI DI VITA” (L’INTERVISTA, PUNTATA 9 MARZO 2017) – Nella seconda serata televisiva di Canal 5 viene mandata in onda una nuova puntata del talk show L’intervista condotto da Maurizio Costanzo. Ospite di serata la nota showgirl Valeria Marini che secondo le anticipazioni che stanno ribalzando sulle rete riportati da diversi autorevoli portali come Novella 2000, ha rilasciato un’intervista a 360 gradi in cui ha svelato gran parte della propria sfera personale. In particolare ha parlato di Gigi D’Alessio e della ormai famosa questione del prestito di 200 mila: “Io sono stata zitta per 5 anni, lui ne ha parlato in tv.. ho aiutato un amico in difficoltà, non voglio un grazie ma ciò che è giusto”. La Marini ha voluto anche spiegare la propria verità sul matrimonio con Giovanni Cottone lasciando trasparire molto delusione: “Il giorno prima del matrimonio volevo annullare tutto.. è stato tutto perfetto, tranne lo sposo. Mi ha distrutto la vita per tre anni. Mia madre Gianna aveva capito tutto sin dal primo giorno, ma io non le ho dato retta”.

VALERIA MARINI, LA SHOWGIRL OSPITE SU CANALE 5: CARRIERA (L’INTERVISTA, PUNTATA 9 MARZO 2017) – Valeria Marini è nata a Roma nel mese di maggio del 1967. Da sempre appassionata di spettacolo vi si avvicina nel 1990 vincendo un concorso incentrato sul mondo del cinema che le permetterà di avere delle piccole parti in alcuni film. Nel 1991 esordisce anche in teatro nella commedia di Neil Simon, I ragazzi irresistibili con Mario Scaccia. Nota da Pier Francesco Pingitore nei primi anni Novanta, diventa la prima donna della compagnia de Il Bagaglino al posto di Pamela Prati. Tra le trasmissioni di maggior successo figurano Bucce di banana, Rose Rosse e Champagne. Nel 1997 viene chiamata a condurre il Festival di Sanremo al fianco di Mike Bongiorno ed è stata concorrente di diversi reality tra cui Reality Circus, L’isola dei famosi, Notti sul ghiaccio e Grande fratello vip. Tra le pellicole in cui ha recitato ci sono Gole ruggenti, Abbronzatissimi 2, Bambola, In questo mondo di ladri e La mia mamma suona il rock, film quest’ultimo che è stato diretto da Massimo Ceccherini. È stata per diversi anni al fianco di Vittorio Cecchi Gori mentre nel maggio del 2013 ha sposato l’imprenditore Cottone dal quale si è separata dopo nemmeno un anno.

