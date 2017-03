VALERIO BRASCHI/ In salita verso la finale, recupera grazie al gamberone (MasterChef Italia 2017, 9 marzo)

VALERIO BRASCHI, IN SALITA VERSO LA FINALE: RECUPERA ALL'ULTIMO STEP GRAZIE AL GAMBERONE (MASTERCHEF ITALIA 2017, 9 MARZO) - Dotato di capacità impressionanti, Valerio Braschi ha saputo distinguersi all'interno di MasterChef Italia 2017. Il cook talent ritornerà nella prima serata di oggi, giovedì 9 marzo 2017, con una nuova puntata. Braschi è uno dei tre finalisti ed è stato capace di conquistare pubblico e giuria con preparazioni di altissimo livello, chiaro segnale di un potenziale chef di primo ordine. Sarà lui a vincere? Gli avversari sono comunque molto forti e di sicuro assisteremo ad una sfida all'ultimo fornello. Impossibile predire chi taglierà il traguardo, anche se sui social è scattata già la corsa al pronostico, che vede proprio Valerio Braschi il più favorito. Intanto, rivediamo insieme come è andato nel precedente appuntamento dello show.



VALERIO BRASCHI, FALLITA LA PRIMA PROVA: I GIUDICI LO GIUDICANO "IL PEGGIORE" (MASTERCHEF ITALIA 2017, 9 MARZO) - Nella semifinale del cook talent, trasmessa lo scorso 2 marzo, Valerio Braschi e gli altri tre concorrenti in gara hanno dovuto fare i conti con una prova molto difficile. La nuova manche si è avvalsa però dell'aiuto dei familiari degli aspiranti MasterChef Italia 2017, dato che sono stati proprio loro a fornire gli ingredienti necessari per preparare le pietanze richieste. Valerio Braschi ha incontrato così il fratello, che gli ha consegnato alcuni ingredienti piuttosto interessanti: zucchine, fiori di zucca, cipolla, un bel paio di mozzarelle, parmigiano reggiano, salsa senape, uova, zenzero, ceci e limone. In questa prova i concorrenti hanno avuto a disposizione circa 45 minuti per riuscire a preparare dei piatti ottimali fruendo anche di altri ingredienti presenti nel loro frigorifero personale. Una partenza in salita per Valerio, in quanto in questa prima prova, nonostante ci abbia messo tantissimo impegno e voglia di emergere, il suo piatto è stato valutato il peggiore in assoluto. Una brutta batosta per il suo morale, ma da gran combattente qual è ha saputo immediatamente rimboccarsi le maniche per rifarsi egregiamente.

VALERIO BRASCHI, A RALLENTATORE: IL PICCIONE NON SODDISFA CANNAVACCIUOLO, MA IL GAMBERONE... (MASTERCHEF ITALIA 2017, 9 MARZO) - Nella seconda prova, a Valerio Braschi è toccato inoltre il compito non semplice di cucinare in 35 minuti, utilizzando come ingrediente principale il piccione. Un regalo di Margherita Russo, la vincitrice della prima prova. Valerio si ritrova immediatamente in difficoltà con il piccione, in quanto non lo ha mai cucinato in vita sua ed infatti Bruno Barbieri gli fa vedere come si apre e come si seziona per utilizzare al meglio la carne. Passano i minuti velocemente e dopo aver completato la preparazione nella fase di assaggio, non sono arrivati buoni segnali per Valerio. In più, Cannavacciuolo gli fa notare come l’uso del peperone non sia la scelta migliore per far rendere al meglio il piccione, senza considerato che non è sufficientemente saslato e la cottura non appare proprio ideale. Infatti, anche in questa prova Valerio viene valutato come il peggiore, a pari merito con Gloria Enrico. Quest'ultima si toglie il grembiule ammettendo di essere meno dotata del proprio avversario, ma i giudici per il momento la mandano al duello nel pressure test. Si va all’esterna in Spagna, da Quique Dacosta: Valerio in questa occasione deve preparare un piatto a base di gamberone. Anche in questa prova il concorrente non brilla e finisce assieme a Margherita e Gloria nel Pressure. Qui finalmente riesce a dare il meglio di sé, si salva, così come Gloria, e manda a casa Margherita.

