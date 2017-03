Vincitore Masterchef Italia 2017/ Pronostici: Cristina la più meritevole, ma è Valerio il favorito

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 6, I PRONOSTICI: CRISTINA NICOLINI LA PIÙ MERITEVOLE, PORTERÀ A CASA LA VITTORIA? - Chi vincerà il titolo di sesto Masterchef Italia 2017? È questo l'interrogativo che, nelle ultime ore, ha scatenato i commenti dei tanti fan sulla rete. I tre concorrenti che hanno avuto la possibilità di accedere alla finale sono Gloria Enrico, Valerio Braschi e Cristina Nicolini, ma solo uno di loro riuscirà a ottenere l'ambito titolo e a portare a casa il premio di 100 mila euro previsto per questa edizione. La favorita, a giudicare dagli ultimi episodi, è la sammarinese Cristina Nicolini, che non ha sbagliato un colpo e, puntata dopo puntata, ha dato prova di grande creatività ma, soprattutto, di un forte autocontrollo. In una gara come quella di Masterchef, queste sono qualità molto importanti, ma nella finale di stasera Cristina Nocolini dovrà avere dalla sua anche un pizzico di fortuna, solo così potrà avere la meglio sui suoi avversari già particolarmente agguerriti. Anche Valerio Braschi, dotato di un talento fuori dal comune, potrebbe portare a casa la vittoria, a patto che non si lasci trasportare, come nelle ultime puntate, da quella parte di spavalderia che deriva principalmente dalla sua giovane età, mentre Gloria, agguerrita come sempre, è pronta a utilizzare ogni strategia pur di annientare i suoi avversari e a diventare il sesto masterchef d'Italia. Appuntamento a stasera per l'ultima puntata, che eleggerà il vincitore e metterà la parola finale a una delle sfide più agguerrite delle ultime stagioni.

