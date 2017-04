4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS 2/ Su Italia 1 il film con Blake Lively (oggi, 1 aprile 2017)

film

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - 4 amiche e un paio di jeans 2, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 14.15. Una commedia del 2008 diretta da Sanaa Hamri (Rimbalzi d'amore, Something new, Lovestruck - The musical) ed interpretata da Blake Lively (Paradise beach - Dentro l'incubo, Lanterna verde, Adaline - L'eterna giovinezza), Alexis Bledel (Sin city, Jenny's wedding, la serie tv Una mamma per amica) e America Ferrera (Le donne vere hanno le curve, le serie tv Ugly Betty e Superstore). Il film è il sequel di 4 amiche e un paio di jeans, diretto nel 2005 da Ken Kwapis ed interpretato dallo stesso cast. Entrambi i film sono tratti dalle opere della scrittrice statunitense Anne Brashares, autrice fra le altre cose della saga delle Quattro amiche (The sisterhood, cioè la sorellanza, in lingua originale). Questa serie è composta dai libri Quattro amiche e un paio di jeans, La seconda estate, Il tempo delle scelte, Per sempre in blu e dall'ultimo Quattro amiche per sempre, pubblicato nel 2011 e che chiude idealmente le saghe di Bridget, Lena, Tibby e Carmen. In realtà cui sono molte differenze anche significative fra i libri e i due film che ne sono stati tratti, soprattutto per quanto riguarda la psicologia e il carattere delle quattro amiche. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

4 AMICHE E UN PAIO DI JEANS 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA -Dopo essere state separate per tutto l'anno, durante il primo anno di college, le quattro amiche si ritrovano prima dell'estate. Si tratta di Bridget (Blake Lively), Lena (Alex Bledel), Tibby (Amber Tamblyn) e Carmen (America Ferrara), quattro amiche inseparabili fin da bambine, accomunate da un paio di jeans che le ragazze definiscono magico e che calza a pennello a tutte loro. Le quattro ragazze sono costrette però a separarsi di nuovo per l'estate. Bridget parte per uno scavo archeologico in Turchia, ma lo abbandona per far visita alla nonna, di cui aveva ritrovato delle lettere scritte in gioventù. Lena è invece in Grecia per il funerale di suo padre. Qui incontra Kostas, una sua vecchia fiamma, che sta per sposarsi con la sua ragazza già incinta. In breve però il matrimonio di Kostas va a monte e si scopre che non esiste nessuna gravidanza. Tibby lavora in una videoteca a New York, mentre sta cercando di finire la sua prima sceneggiatura per il cinema. Carmen invece frequenta un laboratorio teatrale e sogna di diventare un'attrice. L'amicizia fra le ragazze continua anche a distanza, quando la sorella minore di Lena, Effie (Lucy Hale), ruba il paio di jeans magico e lo perde.

