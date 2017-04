AMBRA ANGIOLINI/ Come giudicherà le esibizioni? (Amici Serale 1 aprile 2017)

Ambra Angiolini giudice di Amici Serale 2017

AMBRA ANGIOLINI, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Sabato 25 marzo è iniziato finalmente il tanto atteso appuntamento con il serale del programma Amici di Maria De Filippi, dove i ragazzi, divisi nelle squadre blu e bianca, si esibiranno grazie alla direzione artistica del coreografo Giuliano Peparini: scenari emozionanti, suggestivi e toccanti che daranno la possibilità agli allievi di esprimersi con tutto il loro talento. Nella giuria di Amici spicca un nome celebre al pubblico italiano, la showgirl e attrice Ambra Angiolini, conosciuta per una carriera sfaccettata e ricca di sorprese e colpi di scena. L'artista inizia nel programma di Gianni Boncompagni Non è la Rai e diventa la protagonista del pomeriggio delle ragazzine degli anni 90, sdoganando un nuovo tipo di televisione leggera e diventando un cult tra gli adolescenti; dopo tante critiche e una serie di programmi più o meno fortunati, Ambra diventa una bravissima attrice interprete di tanti lungometraggi di spessore come Saturno Contro di Ozpetek, lavorando con Edoardo Leo, Fabio Volo, Giuseppe Battiston, Raul Bova e molti altri. Attrice di teatro, cantante, opinionista e conduttrice televisiva.

AMBRA ANGIOLINI, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: UNA PERSONALITA' FORTE (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Maria De Filippi l'ha voluta fortemente per la sua intelligenza fresca e divertente: nella clip di presentazione Ambra dichiara di non sentirsi a suo agio nel ruolo di giudice e di voler essere comprensiva di fronte ai ragazzi, riconoscendo e valutandone il percorso e gli errori, la capacità di risollevarsi e lo spirito critico. In questa prima puntata fa trapelare il suo giudizio positivo verso gli allievi cantanti come Federica che reputa emozionante, il giovane Riccardo che considera immediato e fresco, i ballerini Andreas e Vittoria coinvolgenti e forti tecnicamente. Ambra Angiolini ha una personalità molto spiccata e si trova in questo primo episodio a battibeccare simpaticamente con il coach Morgan: lanci di occhiate, battute al vetriolo ed irriverenti costellano tutta la puntata facendo capire subito il rapporto che lega i due artisti, la loro ironia e auto ironia e la possibilità di confrontarsi senza contrasti. Fin da subito Ambra si dimostra un'artista estremamente intelligente, divertente, sa captare il talento dei ragazzi ed emozionarsi facendo trapelare gusti e carattere. L'attrice saprà essere un giudice genuino e sincero, di pancia: quello che ama nei ragazzi sono non solo il talento ma soprattutto i lati nascosti, le personalità e anche i momenti bui e la capacità di risalire dalle difficoltà.

AMBRA ANGIOLINI, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: COME GIUDICHERA' LE PERFORMANCE? (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Nella puntata di questa sera del serale di Amici di Maria De Filippi il giudice Ambra Angiolini dovrà ancora una volta giudicare le esibizioni dei ragazzi con il suo consueto garbo e il suo gusto personale.

© Riproduzione Riservata.