AMICI 16 SERALE 2017 / Anticipazioni seconda puntata e diretta: ospiti, chi sarà eliminato? (1 Aprile)

AMICI 2017 SERALE, ED.16 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 1 APRILE: CHI È IL MISTERIOSO CANTANTE CONTESO? - Ansia, tensione ed attesa per il secondo appuntamento di Amici 16, lo spettacolo ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5 dalle 21.10 circa. Stasera, sabato 1 aprile, si riapriranno le porte del programma dopo l’appuntamento speciale di ieri pomeriggio. Visti i tiepidi ascolti TV portati a casa nel corso dell’esordio del passato 25 marzo, pare che Mediaset voglia correre ai ripari mandando in onda uno speciale della durata di circa un’ora ogni venerdì. Il programma condotto per l’occasione da Stefano De Martino, ha visto confrontarsi Morgan prima con Mike Bird e poi con Shady. In entrambi i casi, le discussioni non si sono concluse nel migliore dei modi: cosa accadrà stasera nel corso del serale? Vita dura anche per Lo Strego che, nel corso della passata settimana, ha ricevuto i pesanti rimproveri di Boosta. Proprio stasera, il percorso televisivo dell’eccentrico ragazzo si concluderà con la sua eliminazione. Nel frattempo, parlando delle novità legate ai cantanti, nel corso delle ultime ore Betty Soldati (braccio destro di Maria), ha postato su Instagram una fotografia delle due Squadre in gara affermando che, dopo solo la prima puntata, un cantante è già conteso da tutte le case discografiche: di chi si tratta? In molti in rete parlano di Riccardo Marcuzzo e Federica Carta noi però, ci permettiamo di azzardare il nome di Thomas Bocchimpani: voi cosa ne dite? L’appuntamento con il secondo serale di Amici 2017, è rinnovato per stasera in prime time sull’ammiraglia di Casa Mediaset.

AMICI 2017 SERALE, ED.16 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 1 APRILE: MATT DILLON QUINTO GIUDICE - Federica Carta e Shady saranno le protagoniste assolute della seconda puntata del serale di Amici 16. Maria De Filippi, dopo il tiepido risultato dell'esordio, ci riprova portando in scena Francesco Renga, Fabrizio Moro ed LP. L'ex compagno di Ambra Angiolini (presente in giuria) duetterà con Shady, Fabrizio Moro con Federica ed entrambe con LP. Quinto giurato d'eccellenza invece, l’attore e regista americano Matt Dillon. Durante la messa in onda televisiva del secondo appuntamento, presso gli stessi studi si registreranno invece le dinamiche della terza puntata che troveremo in pista il prossimo sabato 7 aprile: chi uscirà? Vi ricordiamo che durante la puntata d'esordio è stato eliminato Michele, cantante della Squadra Blu. Stasera invece, con enorme stupore da parte del pubblico, verrà eliminato Lo Strego, cantante della Squadra Bianca di Morgan che, confrontandosi con Thomas perderà il "duello". Alla fine della puntata quindi, le due squadre torneranno nuovamente in parità numerica. Al termine infatti, i bianchi saranno composti da: Sebastian Melo Taveira, Shady, Oliviero Bifulco, Mike Bird e Thomas Bocchimpani. I blu invece, sono formati da: Riccardo Marcuzzo, Vittoria Markov, Andreas Muller, Federica Carta e Cosimo Barra.

AMICI 2017 SERALE, ED.16 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 1 APRILE: OSPITI MUSICALI - Dalle 21.10 circa, la rete ammiraglia di Casa Mediaset ospiterà il secondo appuntamento con il serale 2017 di Amici 16. Il talent show più amato della televisione italiana, tornerà in onda stasera condotto – come sempre – da Maria De Filippi. Oltre alla bionda conduttrice, ritroveremo in studio i due vocal coach: Morgan per la Squadra Bianca ed Elisa per la Squadra Blu. Affianco ai due musicisti inoltre, ci sarà spazio per i co-coach: Rudy Zerbi e Veronica Peparini per la Toffoli e Alessandra Celentano e Boosta per Marco Castoldi. Oltre al team dei coach, troveremo anche i quattro nuovi giudici del programma: Ermal Meta, Ambra Angiolini, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Quali saranno i duetti musicali che vedremo in scena tra qualche ora? Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti del secondo appuntamento con il serale 2017 di Amici 16. Francesco Renga, Fabrizio Moro e LP saranno gli ospiti musicali che si troveranno alle prese con degli emozionanti duetti televisivi con i ragazzi del talent. Per l'esattezza, LP canterà sia con Federica della Squadra Blu di Elisa che con Shady della Squadra Bianca di Morgan. Anche gli altri ospiti, avranno modo di esibirsi ancora con le due cantanti ecco perché, Fabrizio Moro duetterà con Federica e Francesco Renga con Shady (anche se inizialmente avrebbe dovuto cantare con Mike Bird).

AMICI 2017 SERALE, ED.16 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 1 APRILE: THOMAS IL PUPILLO DI MORGAN - Chi verrà eliminato a fine puntata? La scorsa settimana, ad aprire le danze delle “eliminazioni” ci ha pensato Michele, cantante della Squadra Blu di Elisa. Nonostante i fan del programma sognino ancora in grande puntando agli appuntamenti in diretta televisiva, Amici da qualche anno viene prontamente registrato proprio nella giornata in cui il programma va in onda su Canale 5 e quindi, anche oggi, mentre si vedranno in televisione le sfide a squadre, nello stesso studio verrà registrato il terzo appuntamento che andrà in onda sabato 8 aprile. Morgan durante i vari daytime, ha già palesato le prime insofferenze, scagliandosi contro Mike Bird prima e Shady subito dopo. Anche Lo Strego è stato “vittima” dei rimproveri di Boosta e, in attesa di potere scoprire se anche nel serale avrà esternato i suoi malumori, a breve noteremo ancora il forte attaccamento del vocal coach della Squadra Bianca nei confronti di Thomas, il suo allievo preferito che sarà anche uno dei protagonisti assoluti di questo nuovo appuntamento: volete scoprire come mai? Bene, non perdetevi le nostre anticipazioni a seguire!

