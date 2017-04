ANDREAS MULLER/ Il ballerino passerà le sfide? (Amici Serale 2017)

Andreas Muller, Amici Serale 2017

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 1 APRILE 2017) - Andreas Muller è pronto a ballare ed emozionare giuria e pubblico, sia in studio che da casa, in occasione della seconda puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in programma questa sera, sabato 1 aprile in prima serata su Canale 5. Per Andreas è l'occasione della vita, dopo l'infortunio patito lo scorso anno, a pochi giorni dall'inizio del Serale. Quell'episodio fu un autentico shock non soltanto per il ballerino ma per tutti coloro che si erano ormai affezionati ad Andreas, che adesso ha la possibilità, nuovamente, di potersi esprimere.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: PERDE CONTRO OLIVIERO (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Andreas Muller è stato uno dei protagonisti assoluti della prima puntata del Serale di Amici 2017. Sabato scorso, Andreas ha commosso tutti durante la terza prova della prima manche, in cui si è giocato la carta 'Questo sono io', una novità molto importante introdotta dal Serale di quest'anno. Andreas ha raccontato le proprie difficoltà prima e dopo l'infortunio della passata edizione, dei problemi della sua famiglia e di suo fratello. Proprio quest'ultimo, con la sua grande determinazione, è riuscito a convincere Andreas a riprovarci una seconda volta. Andreas torna al centro dello studio subito dopo, per la quarta prova della prima manche. Stavolta l'impatto è diverso, il ballerino non può dire nulla contro la perfezione artistica di Oliviero, giudicato migliore dai quattro giudici chiamati a giudicare la prova. Ricordiamo che in giuria c'è un giudice come Eleonora Abbagnato, etoile all'Opera di Parigi. Andreas si ritrova a rischio eliminazione, ma viene salvato da Rudy e Veronica Peparini. Nella seconda manche Andreas si gode la sfida tra le due squadre dalla 'panchina'.

ANDREAS MULLER, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: LA RIVINCITA CON OLIVIERO (AMICI, 1 APRILE 2017) - La riscossa di Andreas passa per la seconda puntata. Anche stavolta, Elisa dimostra di avere enorme fiducia su Andreas, schierandolo sempre nella terza prova della prima manche. Andreas compie il miracolo, battendo Lo Strego. A giudicare è Matt Dillon. Nonostante il voto sia segreto, è evidente come il punto sia andato ad Andreas. Andreas si rivede anche nella seconda manche. Stavolta è scontro diretto con Oliviero. Stavolta è Andreas a prendersi la rivincita totale dopo la cocente delusione della prima puntata, con la giuria che assegna il punto alla squadra Blu. La critica che viene mossa ai Bianchi, in questo caso alla Celentano, è che la coreografia deve essere adatta ai ragazzi che la interpretano. Il binomio Andreas-Veronica Peparini si dimostra dunque ancora una volta vincente. Andreas, insieme alla squadra Blu, conduce così in porto la seconda vittoria consecutiva di quella che è una serata perfetta per il coach Elisa, reduce dalla cocente sconfitta patita nella prima puntata. Lo spareggio finale vede i Bianchi essere oggetto di una sfida fraticida tra Lo Strego e Thomas. Alla fine, la giuria preferisce l'intraprendenza di Thomas, con l'uscita dunque clamorosa di Lo Strego, che fino a poche ore prima della registrazione era dato tra i papabili vincitori del Serale di Amici di Maria De Filippi. Invece, la sua avventura è già terminata. Andreas dovrebbe essere dalla 'parte giusta'. Sebastian e Oliviero, e più in generale la squadra affidata ad Alessandra Celentano, non sembrano in grado di opporre resistenza di fronte allo strapotere di Andreas, Vittoria e Cosimo. Per Andreas la strada verso la finale appare spianata.

© Riproduzione Riservata.