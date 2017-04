ARROW 5/ Anticipazioni puntata 1 aprile 2017: Rory ha perso il suo potere?

Arrow 5, in prima Tv assoluta su Italia 1

ARROW 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 1 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Arrow 5, in prima Tv assoluta. Sarà il 12°, dal titolo "Bratva". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: nel passato, Dinah Drake (Juliana Harkavy) viene catturata e torturata da Sonus (Steve Bacic) ed è in quel momento che sviluppa i suoi poteri. Nel presente, John (David Ramsey) continua a trovarsi in carcere e fa notare a Oliver (Stephen Amell) che la volontà di Laurel (Katie Cassidy) era che qualcuno portasse avanti il nome di Black Canary, non che la rimpiazzasse come persona. Nel passato, Oliver viene addestrato da Talia (Lexa Doig) ad essere il futuro arciere. Viene informato inoltre dell'esistenza di Yurievich (Zinaid Memisevic), uno dei maggiori sostenitori di Kovar (Dolph Lundgren) e Talia gli chiede di portare a termine la missione, prima di rivelargli cosa accadrà al futuro. Nel presente, Felicity (Emily Bett Rickards) viola il pc del Procuratore, mentre le reclute informano Oliver che la nuova Black Canary si trova ad Hub City. Nonostante il loro tentativo, inizialmente Dinah rifiuta di entrare a far parte del team. Il team non si dà comunque per vinto e riesce a rintracciare la sua abitazione grazie all'aiuto di Mr Terrific (Echo Kellum). Oliver deduce dalla sua bacheca che Dinah sia alla ricerca di vendette del suo defunto partner, che l'ha portata a lasciare la Polizia. Anche se la donna viene sorpresa a torturare un uomo, quest'ultimo muore e Dinah riesce a fuggire. Nel passato, Talia informa Oliver sulla posizione di Yurievich, ma rifiuta di lasciarlo agire da solo. Nel presente, Oliver ha di nuovo modo di parlare con Dinah e le offre il suo aiuto per incastrare i responsabili della morte del suo partner. Ottiene così che la donna si unisca al team e lasci che Arrow ed il resto della squadra l'aiutino a contrastare Sonus. Dinah gli rivela inoltre che è stato proprio il criminale a creare il suo potere, ma quando se lo ritrova di fronte, gli punta contro l'arma pronto a sparargli. Nel frattempo Felicity ottiene di nuovo i files che incastrano il Generale violando il database dell'NSA. Chase (Josh Segarra) riesce così ad ottenere che John venga scarcerato all'istante. Oliver invece convince Dinah a non uccidere Sonus, ma quest'ultimo riesce a fuggire. Nel passato, Talia rivela a Oliver di aver voluto appositamente portarlo allo scontro con Yurievich per ricordargli chi sia in realtà. Gli fa notare inoltre che il padre gli ha lasciato una lista che chiarisce quale fosse la sua volontà. Sa bene inoltre che dentro di lui alberga un mostro e per questo è necessario che gli dia un nome. In quel momento, nasce Arrow perché Oliver Queen possa sopravvivere.

ARROW 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 APRRILE 2017, EPISODIO 12 "BRATVA " - Nel passato, Oliver e Talia uccidono un trafficante di droga della lista di Robert. Talia preme di nuovo perché l'arciere faccia ritorno a casa, ma Oliver sceglie invece di aiutare Anatoli ad uccidere Gregor. Nel presente, la squadra scopre che Walker si trova in Russia per stringere un accordo con i terroristi Markoviani. Oliver decide di portare con sé solo Renée, che ha il compito di aiutare Quentin ad organizzare un'intervista con Susan. Anatoli rifiuta invece di aiutare Oliver a meno che non faccia delle azioni criminali per suo conto, ma inizialmente l'arciere rifiuta. Dopo che Felicity ha terminato di ricattare un analista russo, la squadra riesce a catturare uno degli scagnozzi di Walker, che John tortura senza ottenere alcun risultato. Oliver alla fine è costretto a cedere alla proposta di Anatoli per impedire che Felicity e John vadano contro i loro valori. Le due squadre sono in grado quindi di intercettare un affare in corso di Walker, ma John decide di risparmiare il Generale, che viene arrestato in seguito dai militari. Quando Oliver accorcia le distanze con Susan, quest'ultima deduce la verità sul suo alter ego, mentre Rory rivela a Felicity che il suo costume non funziona più.

