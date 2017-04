Adriana Volpe & Giancarlo Magalli/ L'ex modella querela il conduttore? Non ha chiesto scusa, voglio giustizia!

Adriana Volpe & Giancarlo Magalli, I Fatti Vostri

ADRIANA VOLPE & GIANCARLO MAGALLI, L'EX MODELLA QUERELA IL CONDUTTORE? (OGGI, 1 APRILE 2017) - Non si placa lo scontro tra Adriana Volpe & Giancarlo Magalli, i due conduttori de I Fatti Vostri su Rai 2. L'ex modella starebbe addirittura valutando di querelare il collega visto che il presentatore starebbe continuando ad offenderla, non chiedendole scusa. Tutto è iniziato in trasmissione quando Adriana Volpe ha sottolineato che Giancarlo Magalli tra pochi mesi compirà 70 anni: tra i due è subito iniziato un litigio poi continuato sui social network. Giancarlo Magalli, dopo aver insultato Adriana Volpe in diretta ("sei una rompi..."), è andato avanti anche su Facebook dove ha scritto: "non sapete come fa a lavorare da 20 anni in Rai". Da parte sua Adriana Volpe non ha lasciato correre e anche lei ha utilizzato i social network per denunciare le frasi sessiste del collega. Secondo l'ex modella Magalli sarebbe anche reo di aver mentito sulle scuse che in realtà non le avrebbe mai fatto.

Proprio per questo la Volpe starebbe decidendo con il marito di querelare Magalli, come dichiarato al Corriere della Sera, secondo quanto riportato da Blogo.it: "Mio marito è il mio sostegno e la mia vita, può immaginare come ha preso questa cosa, andremo da un avvocato, valuteremo la querela. Lo faccio per me, per mia figlia e per tutte le donne che sono oggetto di angherie sul posto di lavoro. Voglio essere di esempio, non può esistere il retropensiero che vede sempre qualcosa 'd’altro' dietro a una donna che lavora e continua a farlo nel tempo... Non mi ha nemmeno chiesto scusa. Poteva farlo dalla prima discussione in diretta, tutti gliel’hanno chiesto, da Michele Guardì, a Demo Morselli fino a Marco Giudici, vicedirettore di Rai2, ma lui niente". Intanto Giancarlo Magalli sembra far finta di niente. Il presentatore ha infatti pubblicato oggi questo post su Facebook: "Cielo azzurro. La Madonnina brilla. Aria di primavera. Mia figlia si diverte. #nontengopensieri" (clicca qui per vedere la foto)

© Riproduzione Riservata.