Alba Parietti e Marcello Nuzio/ Fra liti e critiche, cosa succederà? (Ballando con le Stelle, 1 aprile 2017)

Ballando con le Stelle 2017

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, COSA ASPETTARSI DA STASERA? (1 APRILE 2017) - Le critiche e le polemiche non potrebbero finire fra Alba Parietti e la giuria di Ballando con le Stelle 2017, che ritorneranno oggi, sabato 1 aprile, con una nuova puntata. Una situazione tesa che si è protratta fin dall'inizio del programma e che potrebbe risolversi solo in due modi. Alba Parietti potrebbe infatti venire accompagnata all'uscita a causa del verdetto troppo negativo dei giudici, oppure ritrovare quell'animo competitivo che si è trasportato in uno spirito troppo combattivo. In ogni edizione abbiamo trovato in effetti un sassolino nella scarpa della giuria: se Asia Argento ha sollevato polveroni l'anno scorso, Alba promette di portare a livelli più accessi la querelle. Il pubblico per ora si trova diviso, ma c'è da chiedersi: dov'è finito il ballo? A favore della concorrente solo il ballerino Marcello Nuzio che, forte dei consigli di Carolyn Smith, potrebbe decidere di lanciare la sua coppia sulla pista a ballo con una coreografia molto più professionale dell'ultima.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, COSA È SUCCESSO LA SCORSA SETTIMANA (1 APRILE 2017) - Una perfetta Morticia ed un novello Gomez: in queste vesti si sono mostrati Alba Parietti e Marcello Nuzio durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle 2017. A discapito dei costumi di scena, la coppia si lancia in un jive sulle note di Grace Kelly, ingaggiando una lotta fra innamorato e femme fatale. Passi concitati e ritmica veloce, per un'Alba Parietti che in definitiva è stata più spalla che protagonista. La coreografia scelta mette infatti al centro il ballerino professionista, relegando l'Alba nazionale ad un ruolo diverso rispetto a quanto visto finora nello show. Come sono andati? L'applauso del pubblico in studio è fragoroso e scrosciante, mentre Alba - giustamente - è senza fiato. Giusto il tempo di ascoltare il verdetto di Guillermo Mariotto, che contesta subito con un "Ce la dobbiamo bere come performance?". Il giudice non gradisce, così come Ivan Zazzaroni, che ha trovato divertente solo il ruolo di Alba, che si è messa molto in gioco, mentre il jive è rimasto molto in ombra. Al coro si aggiunge anche Fabio Canino, che non manca di sottolineare come la Parietti abbia approfittato dell'ultima settimana per fare ciò che meglio crede e per parlare male della giuria di Ballando con le Stelle 2017 ai giornali. "Questa volta ha un po' esagerato", sottolinea, "ovviamente non lo direi mai ad una signora di 56 anni". Milly Carlucci cerca di smussare gli animi, ma solo l'intervento di Carolyn Smith riporta la critica sul ballo. Secondo la Presidentessa, la concorrente sarebbe capace anche di fare coreografie più difficili, mentre nelle performance più semplici, Alba non viene messa in luce in modo ottimale. Anche Marcello Nuzio interviene, sottolineando come abbia scelto volutamente una coreografia ridanciana e più leggere, date le critiche della puntata precedente. La polemica continua con toni piuttosto accesi, in cui Alba sembra non lasciar parlare nessuno dei giudici. Anche Selvaggia Lucarelli riesce solo a biscicare qualche parola, fermata costantemente dalla concorrente. L'unico consiglio che riesce a proferire è di sorridere di più. Il verdetto della giuria: Ivan Zazzaroni 5, Fabio Canino 5, Carolyn Smith 5, selvaggia Lucarelli 3, Guillermo Mariotto 2, per un totale di 20 punti. A questi si aggiungono i due punti della manche precedente, ovvero 22 punti. Clicca qui per rivedere il jive di Alba Parietti e Marcello Nuzio della scorsa puntata di Ballando con le Stelle 2017.

