Ambra Angiolini vs Francesco Renga/ Al serale di Amici 2017 l'incontro tra i due ex: ecco com'è andata

Ambra Angiolini e Francesco Renga ad Amici Serale 2017 (Instagram)

Ambra Angiolini, al serale di Amici 2017 incontro con l'ex compagno Francesco Renga (puntata 1 aprile 2017) - Un momento d'oro questo per Ambra Angiolini. La nota attrice e ex star di "Non è la Rai" torna sul grande schermo con "La Verità, vi spiego, sull'amore", ma al contempo rivediamo anche nel piccolo schermo in un ruolo tutto nuovo. Ambra è uno dei quattro nuovi giudici del serale di Amici di Maria De Filippi e ha subito mostrato di essere all'altezza di questo ruolo per lei inedito. Questa sera andrà in onda la seconda puntata del serale durante la quale l'attrice si troverà di fronte una persona che per lei è stata davvero molto importante: il suo ex compagno Francesco Renga. La Angiolini esce infatti da un periodo sentimentalmente molto difficile, dovuto proprio alla separazione dal noto cantante dopo ben 11 anni d'amore. I due si sono detti addio nell'inverno 2017, rimanendo comunque in buoni rapporti, mantenuti per il bene dei loro due figli. Ambra sta però vivendo una nuova storia d'amore con Lorenzo Quaglia, con il quale, nonostante le ultime indiscrezioni che li volevano in crisi, continua a gonfie vele.

Ambra Angiolini al serale di Amici 2017: incontro con l'ex Francesco Renga e le parole della De Filippi - Un incontro che non desta particolari reazioni da parte di entrambi, stando alle prime anticipazioni sulla puntata in onda questa sera e che vedrà inoltre Renga esibirsi in uno dei suoi noti successi. Un ritorno davvero apprezzato quello di Francesco Renga ad Amici, in uno studio che ben conosce. Ambra Angiolini va effettivamente a ricoprire il ruolo che qualche anno fa fu appunto ricoperto dal suo ex compagno. La stessa Maria De Filippi si è detta entuasiasta di avere una professionista come Ambra Angiolini nel suo cast. In una recente intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, ha infatti detto di lei che è davvero in gamba, che ha sfidato pregiudizi facendo un brillante percorso nel mondo dello spettacolo e soprattutto in quello del cinema, nonostante non fosse facile - visto il successo ottenuto a 14 anni con Non è la Rai - mantenere i piedi ben saldi a terra.

