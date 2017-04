Amici 2017 serale / Ed. 16, anticipazioni registrazione 8 aprile: Mike Bird e Vittoria Markov eliminati?

amici 2017 registrazione serale, i giudici

Amici 16, serale 2017, anticipazioni registrazione, verso il terzo serale dell'8 aprile: squadra blu e squadra bianca più determinate che mai - Anche oggi tutto è pronto per una maxi registrazione di Amici 16 in cui i concorrenti ancora rimasti in gara cercheranno di arrivare indenni fino alla fine per evitare lo scontro finale. Chi ci riuscirà? Nel corso delle prime due settimane abbiamo visto Shady rischiare ma poi salvarsi a discapito di Michele, primo eliminato di questa edizione. Oggi, 1 aprile, nel secondo serale di Amici 16 toccherà a Lo Strego lasciare la scuola in seguito alla sconfitta della squadra bianca, chi sarà il terzo eliminato di questa edizione 2017 del talent show? Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra blu e quella bianca torneranno in studio per una nuova registrazione e una nuova sfida a squadre che, per dopo l'1 a 1 delle prime due settimane, ci riserva un responso difficile da pronosticare. Dopo le lacrime di Elisa e dei blu e le sfuriate di Morgan e dei bianchi, entrambe le squadre sembrano essere arrivate ad una concentrazione davvero elevata e, quindi, sarà difficile sconfiggere il proprio rivale. Ma chi sono i papabili eliminati di questo terzo serale?

Amici 16, serale 2017, anticipazioni registrazione, verso il terzo serale dell'8 aprile: Mike Bird e Vittoria Markov eliminati? - La nuova registrazione di Amici 2017, quella relativa al terzo serale dell'8 aprile, potrebbe portare all'eliminazione uno tra Mike Bird e Vittoria Markov. Il cantante di bianchi fatica a trovare una propria dimensione e dopo quello che è successo con Morgan, il suo stato d'animo potrebbe non essere cambiato. Dopo le sfuriate che abbiamo visto in tv, è arrivata anche la sonora sconfitta (che vedremo stasera) e questo potrebbe aver complicato ancora più le cose. Il cantautore potrebbe essere la vittima da sacrificare in questo terzo serale? Dall'altra parte non è stato tutto rose e fiori e a sconvolgere i fan dei blu ci ha pensato il litigio tra Veronica Peparini e la sua pupilla, Vittoria. Questo potrebbe aver rovinato tutto e portare Vittoria verso l'eliminazione in caso di sconfitta della squadra blu? Sembra proprio che il "rispondere male" ai professori sia stata una tendenza di questa edizione del programma, arriveranno fino in fondo solo i più educati?

