BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane dal 3 al 7 aprile: Katie detta legge, Brooke dovrà dire la verità a Eric

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3-7 APRILE: KATIE PRETENDE LA VERITA' - Le puntate di Beautiful della prossima settimana avranno un unico vero argomento ovvero la scoperta della tresca clandestina tra Ridge e Quinn. Mentre Charlie e Pam continueranno a porsi più di qualche domanda relativa alle motivazioni del mancato matrimonio dei Bridge, ci sarà qualcuno che conoscerà oramai la questione per filo e per segno. Si tratterà di Katie che, dopo essersi confrontata con i diretti interessati, continuerà ad insistere affinché la verità venga raccontata ad Eric. Si dirà certa, infatti, che sia il momento di porre fine alle menzogne, insistendo con Brooke, anche se inutilmente. Allo stesso tempo ci sarà spazio per un altro importante confronto: la stessa Katie farà capire a Quinn che d'ora in avanti dovrà fare attenzione, perché lei potrebbe distruggerla. Ma mentre la Logan sembrerà divertita per avere in suo pugno la signora Forrester, quest'ultima potrebbe sorprendentemente confermare di essere molto pericolosa.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 3-7 APRILE: SALLY PENTITA DELLE SUE MOSSE? - Sarà una settimana all'insegna degli intrighi e delle menzogne quella che attenderà i telespettatori di Beautiful dal 3 al 7 aprile. E non ci riferiamo soltanto alla coppia clandestina formata da Quinn e Ridge e a tutte le conseguenze del caso. Si parlerà anche della decisione del clan Spectra di sfruttare a proprio vantaggio la presenza di Coco alla Forrester Creations: Sally e Sharley hanno nascosto una telecamera in un gioiello della parente, ancora ignara delle loro vere intenzioni. Fin quando proseguirà questa loro menzogna? A dubitare di avere fatto la scelta giusta, a sorpresa, sarà la stessa Sally che si sentirà giorno dopo giorno più vicina a Thomas. L'idea che quest'ultimo possa scoprire i suoi piani la preoccuperà tanto da indurla a riflettere sul da farsi: sarà meglio fare un passo indietro prima che sia troppo tardi? Nel frattempo, infatti, i rapporti tra la rossa e il giovane Forrester si faranno sempre più stretti, lasciando presagire alla nascita di una vera storia d'amore.

