BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Wyatt prega Steffy di tornare, nuovo rifiuto in vista?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IVY SI RIPRENDE WYATT? - I telespettatori di Beautiful avevano temuto Ivy sarebbe uscita di scena dopo le puntate australiane della soap, nelle quali è stato celebrato il matrimonio di Steffy e Liam. L'attrice Ashley Brewer è infatti in scadenza di contratto e fino a qualche mese fa sembrava certo che esso non sarebbe stato rinnovato. Eppure le cose potrebbero andare diversamente. I primi casting relativi agli episodi della prossima settimana segnalano infatti che Ivy sarà nuovamente presente in quel di Los Angeles, anche se non ne verranno specificati i motivi. Anche a lei verrà trovato un nuovo amore? La grande maggioranza dei fan d'oltreoceano pensa infatti che la figlia di John possa essere la persona perfetta per riprendere la sua relazione con Wyatt là dove era stato interrotta. Il povero Spencer, sedotto e abbandonato da Steffy, si sta ancora leccando le ferite e avrebbe bisogno di trovare una donna che lo sappia davvero amare. Sarà Ivy nuovamente la fortunata?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 1 APRILE: NUOVO RIFIUTO DI STEFFY! - I problemi coniugali di Steffy e Wyatt sono ancora molto lontani dall'essere risolti. I telespettatori di Beautiful che avranno ancora dei dubbi sulle loro sorti otterranno le confermete cercate seguendo la puntata che andrà in onda su Canale 5 oggi pomeriggio, a partire dalle ore 13:40. In essa Wyatt proverà nuovamente a convincere Steffy a tornare a casa, adducendo con lei le solite motivazioni: si amano, il loro matrimonio non potrò finire per colpa di Quinn e più ne ha più ne metta (ormai le preghiere si ripetono da settimane!). Ma con la solita costanza, Steffy rifiuterà le richieste del marito: non avrà nessuna intenzione di assecondarlo, soprattutto ora che ha scoperto che Quinn ed Eric molto presto diventeranno marito e moglie. La Fuller questa volta ha davvero esagerato e se non cambierà idea su queste assurde nozze, segnerà di fatto la fine dell'unione tra il figlio e la nuora. Wyatt farà bene a rassegnarsi fin da subito?

© Riproduzione Riservata.