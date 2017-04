BEETHOVEN/ Su Italia 1 il film diretto da Brian Levant (oggi, 1 aprile 2017)

film

BEETHOVEN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Beethoven, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 16.35. Una commedia del 1992 diretta da Brian Levant (I Flintstones, Operazione spy sitter, Una promessa è una promessa) ed interpretata da Charles Grodin (Prima di mezzanotte, Il paradiso può attendere, Il rompicuori), Bonnie Hunt (Jumanji, Il miglio verde, Una scatenata dozzina) e Nicholle Tom (Pretty princess, For my daughter's honor, Th book of Ruth). Beethoven ha avuto un grandissimo successo fra le commedie per ragazzi e per famiglie e ha generato una serie di ben 8 film di qualità molto altalenante soprattutto dopo il terzo capitolo, ed è stata realizzata anche una serie animata. Quest'ultima è dedicata ad un pubblico più giovane e i cani protagonisti, a differenza che nei film, parlano fra loro e hanno pensieri umani. Della serie, trasmessa in Italia a partire dal 1995 e più volte replicata, sono stati prodotti in totale 26 episodi.

BEETHOVEN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Dei ladri derubano un negozio di animali portando via tutti i cuccioli di razze pregiate, fra di essi c'è un piccolo San Bernardo che riesce a sfuggire ai rapitori e si intrufola in casa Newton. Nonostante la reticenza del padre George (Charles Grodin), i tre figli della famiglia Newton riescono ad ottenere di poter adottare il cane che decidono di chiamare Beethoven in onore del celebre compositore. Due anni dopo Beethoven è cresciuto diventando un cane adulto di San Bernardo. Tutta la famiglia, compreso George e la moglie Alice (Bonnie Hunt), si è ormai affezionata al cagnone che ha aiutato a risolvere alcuni piccoli problemi dei ragazzi. Un giorno, durante una visita dal dottor Varnick (Dean Jones), il veterinario di Beethoven, il cane assale il medico e lo morde. Il veterinario dichiara di essere costretto a denunciare l'accaduto e che Beethoven in quanto cane violento, deve essere soppresso per obbligo di legge. La famiglia Newton, sbigottita, lascia il cane in custodia al veterinario ma, una volta a casa, George decide di andare a riprenderselo, giunto dal dottor Varnick questi dice a George che il cane è già stato soppresso ma il padre di famiglia scopre che sul braccio del veterinario non c'è nessun morso. Si è trattato di una complessa macchinazione in cui sono coinvolti i ladri di cuccioli di due anni prima, per rientrare in possesso del loro cane, destinato come gli altri rubati a fare da cavia per un'arma sperimentale segreta. Toccherà a George intervenire per salvare il suo amico a quattro zampe e tutti gli altri cani rapiti.

