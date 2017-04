BELEN RODRIGUEZ / Non replica alle accuse di sfruttamento (oggi, 1 aprile 2017)

Belen Rodriguez (foto da Instagram)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL SFRUTTAVA IL SUO CUOCO AL RICCI? (OGGI, 1 APRILE 2017) – La showgirl argentina Belen Rodriguez è sempre al centro delle polemiche. Infatti, in questi giorni si sta facendo un gran parlare di una denuncia riportata dal quotidiano IlSecoloXIX.it da parte di un suo ex dipendente del ristorante Ricci di Milano. Nello specifico si tratterebbe di un ex cuoco che ha lamentato un vero e proprio sfruttamento lavorativo nei propri riguardi. Naturalmente al momento non ci sono conferme in tal senso ma sull’edizione online del noto quotidiano vengono riportati dei virgolettati piuttosto diretti ed ineccepibili, anche perché la vicenda ha avuto origine dalla trasmissione Report con il dipendente che però ha voluto mantenere l’anonimato. Nello specifico l’ex cuoco parlando della sua esperienza avuta al Ricci ha rimarcato: “Ero assunto in regola, mi capitava di lavorare anche 16-17 ore al giorno ma mi pagavano per 8 ore al giorno. Era sistematico. Se mi lamentavo? Certo ma la risposta era che se non mi stava bene me ne potevo pure andare.” Un’accusa che al momento non ha visto da parte dei due titolari del ristorante ed ossia Belen Rodriguez e Joe Bastianich una replica.

