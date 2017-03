Ballando con le stelle 2017 / Anticipazioni e diretta: ospiti Elio e Nastassja Kinski (puntata 1 aprile)

Ballando con le stelle 2017

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SESTA PUNTATA: DIRETTA, CHI SARÀ ELIMINATO? ECCO A CHE PUNTO È ARRIVATA LA GARA... (OGGI, 1 APRILE) - Nuovo imperdibile appuntamento con Ballando con le stelle 2017, , il talent show di Raiuno condotto da Milly Carlucci che torna in onda oggi, sabato 1 aprile, con la sesta puntata. In gara sono rimaste nove coppie, che volteggeranno in pista sfidandosi a passo di danza su diversi ritmi: Oney Tapia e Veera Kinnunen; Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira; Martina Stella e Samuel Peron; Antonio Palmese e Samanta Togni; Simone Montedoro eAlessandra Tripoli; Fabio Basile e Anastasia Kuzmina; Giuliana De Sio e Maykel Fonts; Alba Parietti e Marcello Nuzio; Xenya e Raimondo Todaro. I concorrenti, guidati dai loro maestri, si metteranno alla prova per regalare splendide performance al ritmo di ha cha cha, tango, valzer, jive, rumba, paso doble, salsa, rumba, merengue e qickstep. A giudicare le esibizioni sarà la giuria capeggiata da Carolyn Smith che vede schierati Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. L’ultima parola spetterà però come sempre al pubblico, che col televoto decreterà la coppia eliminata.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SESTA PUNTATA: I BALLERINI PER UNA NOTTE (OGGI, 1 APRILE) - Come in ogni puntata di Ballando con le stelle 2017, non mancherà lo spazio dedicato ai “Ballerini per una notte”. Questa sera, sabato 1 aprile 2017, toccherà a Elio e Nastassja Kinski. Il leader del gruppo Elio e le Storie tese è un artista complesso, camaleontico, da trent’anni attraversa la scena musicale e artistica italiana. Autore di successi come “La terra dei cachi”, “Fossi Figo”, “Cara ti amo” e “La canzone mononota”, Elio è stato uno dei giudici della penultima edizione di X Factor. Oltre a lui vedremo protagonista Nastassja Kinski, una delle attrici più intense e raffinate del cinema internazionale. Oltre ad aver vinto un Golden Globe e un Nastro d’Argento, ha lavorato con i più grandi cineasti mondiali: da Wim Wenders a Lina Wertmüller, passando per i fratelli Taviani e David Lynch. I due artisti si cimenteranno in una nuova sfida sulla pista di Ballando con le stelle 2017, imparando una coreografia in poche ore che dovranno poi eseguire in diretta tv. L’esibizione verrà valutata dalla Giuria presente in studio e il punteggio ottenuto sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, SESTA PUNTATA: IL TORNEO (OGGI, 1 APRILE) - Oltre alle esibizioni singole e in coppia dei concorrenti e a quella dei Ballerini per una notte, la puntata di Ballando la stella 2017 darà spazio anche a Ballando con te, il torneo dedicato alla gente comune. I due gruppi che si esibiranno sono I Ninja Crew, capitanati dal ballerino domenicano Ciquito e le Mine Vaganti, capitanati da una new entry il ballerino Valerio La Pietra. La colonna sonora della serata è come sempre nelle sapienti mani della Big Band di Paolo Belli, che vedremo collegato dalla Sala delle Stelle. A curare invece l’aspetto social della trasmissione sarà invece Valerio Scanu, incaricato di interagire con il pubblico sul web.

