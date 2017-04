Carolyn Smith a Ballando con le Stelle 2017

CAROLYN SMITH, FARÀ DA PACIERE TRA GIURIA E CONCORRENTI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Nel pieno del controllo della giuria di Ballando con le Stelle 2017, Carolyn Smith continua a dimostrare una forte preparazione tecnica, mista ad un comportamento sempre impeccabile. Mentre gli altri giudici si lasciano andare a battutine velenose o scherzose, a seconda dei casi, la Presidentessa mantiene un self-control degno di nota. Nell'ultima puntata del programma di Rai 1, in particolare, la Smith ha dispensato consigli puntuali ai concorrenti, ma ha anche cercato di mitigare le acque nel caso di contenziosi. Ovviamente il riferimento è diretto alla presenza di Alba Parietti, sempre più contestata dai giudici ed al centro di polemiche, rimbrotti e quant'altro. La funzione di Carolyn Smith in questo caso si avvicina molto a quella della conduttrice Milly Carlucci, riuscendo a frenare sul nascere alcune possibili esplosioni. Durante la prima parte del talent, infatti, proprio in occasione di una pallida esibizione della Parietti, la giuria era sul punto di rispolverare le note contese, ma la Presidentessa ha dirottato l'attenzione verso la valutazione finale della concorrente. Forse proprio su questo punto si distacca dall'atteggiamento della Carlucci, che è solita intervenire solo nelle situazioni più accese, mentre tende a lasciar liberi i protagonisti del programma di sfogare tensioni di ogni tipo.

CAROLYN SMITH, LA PIÙ AMATA DAL PUBBLICO (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - In quanto Presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle 2017, Carolyn Smith dovrebbe e potrebbe avere quel ruolo di primo piano rispetto agli altri giudici. Per questo ci si aspetterebbe forse da lei un ascendente più forte rispetto, per esempio, a Guillermo Mariotto e Fabio Canino. Spesso Mariotto si distacca dall’opinione dei giudici dando voti che si allontanano da quelli dei colleghi. Al contrario degli altri la Smith ha una competenza tale da poter valutare gli aspetti più tecnici delle esibizioni mentre il resto dei giurati si esprime in base alla presenza scenica dei diversi concorrenti, sfociando spesso in contestazioni piuttosto accesi. Il parere di molti fans, che spesso si sfogano sui social dopo le puntate, è che Carolyn dovrebbe imporsi di più e spostare l’attenzione sui passi di danza evitando le polemiche. In qualche caso, come durante la prima esibizione di Simone Montedoro, è riuscita a rimettere in riga Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, che hanno contestato ingiustamente alcuni passi fuori tempo. Nelle contestazioni sui social che prendono di mira i giudici di Ballando con le stelle 2017, Carolyn Smith è sempre l’unica a venire “graziata” dal pubblico, per i suoi modi e per la sua competenza, confermandosi la più amata dai telespettatori tra i giudici.

CAROLYN SMITH, CAMBIO DI LOOK IN ARRIVO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - In quest'ultima settimana, Carolyn Smith è stata piuttosto attiva sui social. Ha annunciato anche un'importante novità per la puntata di questa sera: cambierà look! Con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, la presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle 2017 si è mostrata alle prese con trucco e parrucco: a quanto pare sfoggerà uno stile punk con borchie e tessuti in belle. Nel video vediamo una professionista prendere le misure della Smith in modo da adeguare l'abito alle sue forme, per valorizzarle al massimo. Nello stesso video notiamo anche che è scomparso il suo ciuffo rosa e Carolyn sfoggia una capigliatura semplice e sbarazzina: ci presenterà qualche piccola variante sul tema? Clicca qui per vedere il video su Facebook.

© Riproduzione Riservata.