CLAUDIO SONA / L’ex tronista racconterà della sua storia con Mario? (Verissimo, 1 aprile)

Claudio Sona

CLAUDIO SONA, IL TRONISTA OSPITE SU CANALE 5: L’AMMISSIONE DI AVER SBAGLIATO (VERISSIMO, 1 APRILE) – Questo pomeriggio ritorna su Canale 5 l’appuntamento con la trasmissione di approfondimento Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di questa punta c’è il volto noto di Uomini e donne ed ex tronista, Claudio Sona. Quest’ultimo nelle trascorse settimane è stato protagonista di una serie di polemiche nate dopo la fine del suo rapporto d’amore con Mario Serpa conosciuto durante la frequentazione nel programma condotto da Maria De Filippi. Come riportato dal portale IrpiniaNews.it, Claudio Sona negli ultimi giorni ha voluto far chiarezza sulla fine della storia d’amore affidando il suo intervento ad una diretta sul social network Facebook. L’ex tronista ha esordito prendendosi tutte le responsabilità del caso ed in particolare rispetto alla frequentazione del suo ex compagno Juan Fran Sierra sul quale però ha chiarito esserci soltanto un’amicizia. “Ho sbagliato a nascondere il mio rapporto con lui” ha sottolineato Sona che poi ha voluto rispondere a tono a tutte le accuse che gli sono piovute addosso nell’ultimo periodo.

CLAUDIO SONA, IL TRONISTA OSPITE SU CANALE 5: UNA SITUAZIONE AMBIGUA (VERISSIMO, 1 APRILE) – L’ex tronista di Uomini e donne, Claudio Sona arriva nello studio di Silvia Toffanin per raccontare la sua versione sulla fine del rapporto d’amore con Mario Serpa. Nel corso del video pubblicato su Facebook, Sona ha si ammesso il suo errore nel tenere nascosta l’amicizia ma allo stesso tempo ha rimarcato come la rottura sia arrivata anche per responsabilità di Mario: “Se la relazione con Mario è finita, ed è stato deciso da entrambe le parti, non capisco questo accanimento. Juan è una persona alla quale voglio molto bene, è un amico che per me è importante. Se ho deciso di non seguirlo sui social è perché non volevo prestare il fianco a un determinato tipo di pettegolezzi. Ho sbagliato a nascondere la nostra amicizia, ma avevo paura e volevo proteggermi. Non volevo fare entrare terze persone nella mia vicenda, soprattutto considerando che si tratta di persone che hanno deciso di non far parte di questo mondo. Il tatuaggio mi è stato regalato per il compleanno, non vedo perché non avrei dovuto farlo. Mi sono tatuato sulla pelle tutti quegli avvenimenti che per me sono stati importanti. È vero che su questa situazione non sono mai stato molto chiaro, ma l’ho fatto solo perché non volevo che Juan finisse insieme a me nell’occhio del ciclone. Le persone non vanno screditate senza prove”.

