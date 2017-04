COSIMO BARRA/ Come se la caverà con la coreografia di Garrison? (Amici 1 aprile 2017)

Amici 2017

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI, 1 APRILE 2017) - Cosimo Barra, concorrente ad Amici: il ballerino campano torna a danzare su Canale 5. Tutto pronto per la seconda puntata del talent di Maria De Filippi, che andrà in onda questa sera, sabato 1 aprile a partire dalle 21.30: dopo l'ottima performance di sabato 25 marzo, Cosimo torna a ballare su una coreografia decisamente diversa dal suo stile di base latino-americano. Il ballerino campano sembra in crisi, ma siamo sicuri che riuscirà a portare a casa un'altra performance perfetta. Intanto vediamo cosa ha fatto questa settimana.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: LA SUA PERFORMANCE (AMICI, 1 APRILE 2017) - Nell'ultima puntata di Amici, andata in onda sabato sera 25 marzo, Cosimo si è esibito in una versione molto moderna e contemporanea di balletto sulle note di un'opera lirica, la Carmen di Bizet. E' stata la prima puntata del serale e Cosimo si è lanciato in una performance molto originale, con sette ballerini professionisti del corpo di ballo di Maria De Filippi. L'esecuzione straordinaria, senza sbavature, a tempo e ritmata ha convinto i tutor, i giudici e il pubblica in sala e da casa: Cosimo ha passato facilmente il turno accedendo ad un nuovo serale: lo rivedremo ballare nella seconda puntata. Lo stile era diverso da quello latino-americano che Cosimo predilige ma l'esecuzione è stata ugualmente impeccabile. Promosso Cosimo.

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: IL SUO SOGNO (AMICI, 1 APRILE 2017) - Cosimo è un ballerino campano, è nato a Eboli dove vive ancora oggi insieme alla mamma, al papà, le due sorelle, i nipotini e la fidanzata russa. Ha iniziato a ballare ad appena sei anni: è stata sua madre a iscriverlo a scuola di danza ma Cosimo, in gran segreto, nutriva già la passione per le scarpette a punta. A 17 ha abbandonato la scuola per dedicarsi completamente al ballo: per sostenersi negli studi di danza, ha iniziato a lavorare come magazziniere a Eboli. Il sogno del cassetto di Cosimo è vincere il Campionato mondiale nella specialità danze latino-americane: con i soldi della vittoria il ballerino campano vorrebbe aprire un'accademia di danza San Pietroburgo. Riuscirà Cosimo a coronare il suo sogno d'amore?

COSIMO BARRA, IL BALLERINO NEL TALENT DI CANALE 5: COME ANDRA' LA SUA PERFORMANCE? (AMICI, 1 APRILE 2017) - Nella puntata di questa sera, Garrison ha assegnato a Cosimo una coreografia davvero difficile e particolare, sulle note della canzone Smile doesn’t pay the rent. Il balletto è sexy, molto lontano dallo stile latino che il giovane ama tanto e nel quale si reputa specialista. Garrison ha detto di avergli affidato un test duro perché sa che Cosimo può farcela e dunque, con la coreografia nuova, vuole stimolarlo a crescere e migliorare. Ma l'artista campano ha espresso qualche dubbio: i movimenti non gli riescono naturali, dovrà lavorare duramente in sala prove per portare a termine la coreografia. Riuscirà Cosimo a soddisfare Garrison? Ce la farà il giovane latinista di Eboli a fare una bella performance? O confermerà il sospetto dei giudici e dimostrerà di essere bravo soltanto nel ballo latino-americano? Lo scopriremo questa sera, l'appuntamento è a partire dalle 21.30.

