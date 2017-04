COSTRETTO AL SILENZIO/ Su Rete 4 il film diretto da Stephen Gyllenhaal (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

COSTRETTO AL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Costretto al silenzio, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere thriller - drammatica dal titolo originale An Amish Murder, prodotta in America nell’anno 2013 per la regia di Stephen Gyllenhaal mentre nel cast sono presenti Neve Campbell, Christian Campbell, Duane Murray, Noam Jenkins e C. Thomas Howell. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

COSTRETTO AL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di una donna amish di nome Kate Burkholder (Neve Campbell) che sta per fare ritorno nella cittadina natale di Painters Mill in Ohio. Kate tantissimi anni prima ed esattamente sedici anni prima, viveva nella comunità amish della zona ma che era rimasta scossa da tutta una serie di brutali omicidi in cui lei era riuscita miracolosamente a farla franca. Questa esperienza però l’aveva segnata profondamente tant’è che non era stata più capace di far ritorno nella sua comunità nella quale non si sentiva più a casa e al sicuro. Kate, anche per quanto aveva dovuto assistere nella sua vita, aveva deciso di studiare per diventare una poliziotta ma si era trasferita in una grande città. Quando tempo più tardi si libera il posto di capo della polizia all’interno della comunità di Painters Mill, Kate risulta essere una delle candidate perfette a ricoprire questo ruolo. Infatti le condizioni che la rendono un possibile capo della polizia è per la sua esperienze, sia per aver fatto parte nella comunità amish sia per il suo aver vissuto in una grande città. Un posto del genere non si può rifiutare, ma Kate però quando ritorna nella sua città natale deve fare i conti con le esperienze dolorose della sua fanciullezza specialmente quando di lì a poco del suo arrivo viene trovato un corpo senza vita all’interno di un campo innevato. Per la poliziotta l’inizio di un nuovo incubo, ma questa volta però è decisa a non scappare ma a voler scoprire il feroce killer anche se questo significa in qualche modo tradire quella che era la sua famiglia amish e portare alla luce segreti che potrebbero annientarla per sempre.

