Cristiano Cristiano De Andrè ha picchiato la moglie?/ La figlia Francesca lo accusa!

Francesca De Andrè, Instagram

Cristiano De Andrè Violento, Francesca accusa il padre dopo la presunta aggressione alla compagna - Francesca de Andrè torna sui social per parlare e accusare il padre Cristiano e lo fa riportando una serie di articoli che parlano di una nuova, presunta, aggressione. Questa è una giornata un po' particolare per via di scherzi e finte accuse ma questa volta tutto sembra essere vero visto che Francesca De Andrè difficilmente scherzerebbe su una cosa del genere soprattutto alla luce di quello che è successo nelle scorse settimane. Proprio a Domenice Live la giovane aveva parlato delle violenze che il padre aveva riservato alla sua compagna e a sua sorella, e non solo. Ma proprio queste sue parole avevano sconvolto la sua vita visto che il suo stesso padre si era detto pronto a querelarla, ecco perchè il messaggio postato da Francesca poco fa su Instagram ha un sapore diverso. La De Andrè riporta uno stralcio di articolo della Nuova Sassari in cui si parla della presunta aggressione di Cristiano alla compagna proprio ieri sera nella piazza di Santa Maria di Gallura. Secondo l'articolo, sembra che il cantautore abbia strattonato per i capelli la compagna al grido di "Odio tutte le donne". La presunta aggressione ha richiesto l'intervento dei Carabinieri che sono stati costretti a portarlo via. Francesca aveva davvero ragione ad accusare il padre ed etichettarlo come violento? Ecco cosa scrive su Instagram: "Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie. Ricordiamo che il colore dell’amore è rosso passione, non viola tumefatto. #ViolenzaSulleDonne". Ecco il suo post:

Chi costruisce castelli con le proprie menzogne si seppellirà sotto le sue stesse macerie. Ricordiamo che il colore dell’amore è rosso passione, non viola tumefatto. #ViolenzaSulleDonne @domenica_live @mediasetpage @social_mediaset @pomeriggiocinque @barbaracarmelitadurso @barbaradursofanpage @barbaracarmelitadurso Un post condiviso da Francesca De André (@francescadeandre) in data: 1 Apr 2017 alle ore 03:35 PDT

© Riproduzione Riservata.