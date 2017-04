DETONATOR/ Su Rete 4 il film con Randall Batinkoff ed Elizabeth Berkley (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

DETONATOR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Detonator, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 23.20. Un pellicola di genere azione e thriller del 2003 nata da una coproduzione tedesca - americana e diretta dal regista Jonathan Winfrey mentre nel cast sono presenti diversi attori abbastanza conosciuti dal grande pubblico come Randall Batinkoff, Elizabeth Berkley, Stan Shaw e Denis Forest. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

DETONATOR, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nello stato della California e per la precisione a Los Angeles, una città sconfinata nella quale il tenore di vita è piuttosto elevato per un benessere diffuso ma che allo stesso è portatore di crimine organizzato intenzionato a mettere le mani sulle ingenti ricchezze presenti. Nello specifico, da qualche settimana la città è alle prese con una strana situazione che vede arrivare negli uffici di importanti aziende e nelle case di ricchi imprenditori degli strani plichi che in realtà sono i detonatori di sofisticate bombe. Le forze dell’ordine pensano che si tratti di una forma di terrorismo portata avanti ad organizzazioni criminali intenzionate a prendere il controllo del territorio. Il caso viene affidato all’ispettore postale Stoddard. Per lui si tratta di un tuffo nel suo passato in quanto prima era un ottimo agente dell’FBI caduto in disgrazia per via di quanto successo in una strana operazione nella quale avrebbe commesso degli illeciti. Un fatto che a lui non è mai andato giù ritenendosi vittima di una cospirazione ai suoi danni. Per Soddard questa sembra essere l’occasione per riprendersi di quello che gli è stato tolto e nello specifico di mostrare la propria integrità morale. Tuttavia nel corso delle indagini ci sono diverse difficoltà da superare partendo da continui scontri con le forze di polizia in ragione di diritti di priorità aleatorie e non dimostrabili. Soddard viene più volte intimato di farsi da parte ma ovviamente questo non rientra nel suo carattere. Oltre a questo per l’ispettore postale c’è da fare i conti con ingerenze da parte di forze politiche intenzionate a tenere la situazione sotto controllo evitando di far uscire allo scoperto ingerenze con il mondo del crimine e corruzioni a vario titolo.

