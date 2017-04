ELEONORA ABBAGNATO/ La ballerina come giudicherà le esibizioni? (Amici Serale 2017)

Eleonora Abbagnato, giudice Amici Serale 2017, Immagine presa dal web

ELEONORA ABBAGNATO, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Sabato 25 Aprile si è svolta la prima puntata del serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Quest'anno una giuria tutta nuova, nella quale troviamo Eleonora Abbagnato. La ballerina di classico e direttrice dell'Opera di Roma ha già partecipato al programma della De Filippi, sia in veste di coach che di ospite. Quest'anno è giunta al programma in un nuovo ruolo: le spetterà l'onere di giudicare le performance dei ragazzi. È da anni che il pubblico di Maria De Filippi richiedeva a gran voce che fra la giuria si sedesse qualcuno di competente nella danza per poter avere dei giudizi critici sulle performance dei ragazzi, e non solamente basati sul gusto personale privo di adeguata preparazione sulla danza. Finalmente quest'anno Eleonora Abbagnato può a buon diritto rappresentare un giudizio autorevole sulla danza.

ELEONORA ABBAGNATO, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: I SUOI COMMENTI (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Nel primo serale di Amici non c'è stata alcuna polemica particolare, come spesso accaduto gli altri anni. Si è respirato un clima distensivo e solidale da parte della giuria. Eleonora Abbagnato, che potenzialmente sarebbe dovuta essere la più severa, in realtà è stata molto dolce e rilassata con i ragazzi. Non ha mai speso una parola negativa nei loro confronti, anche quando ha giudicato le esibizioni di danza. Anzi, si è fatta coinvolgere nell'esibizione di Andreas (squadra bianca) in cui lui ha interpretato un sexy rugbista che a fine coreografia si spoglia. La Abbagnato ha riso insieme ad Ambra Angiolini, che ha raccontato come la ballerina voleva inserirsi nella coreografia e fosse particolarmente coinvolta. Nella prima puntata del serale Eleonora Abbagnato si è rivelata una giudice molto empatica: durante l'esibizione di Andreas sulla terza prova nella quale il ragazzo ha raccontato la sua infanzia in una famiglia difficile con un padre assente, continue liti fra i genitori, e un fratello portatore di handicap, l'Abbagnato si è profondamente commossa tanto da piangere per quasi tutta l'esibizione. Nel momento in cui ha dovuto esprimere il suo giudizio ha fatto i suoi complimenti al ragazzo dicendogli che oltre a colpirla con la sua lettera, è riuscito a mantenere alta la tensione emotiva anche con la sua improvvisazione di ballo.

ELEONORA ABBAGNATO, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5: LA SUA PREFERENZA PER OLIVIERO (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Nel corso della puntata è emersa la sua preferenza per il ballerino di danza classica Oliviero della squadra bianca. Niente di più prevedibile vista la bravura di lui e la specializzazione dell'Abbagnato proprio nella danza classica. A seguito della prima esibizione del ballerino su un quadro di Modigliani creato dal coreografo Peparini, la Abbagnato si è mostrata sorpresa piacevolmente per la capacità del ragazzo di interpretare una coreografia contemporanea e saperla recitare ballando. Oliviero del resto è stato impiegato più volte dal suo coach Morgan, forse tatticamente sfruttando proprio le preferenze dell'Abbagnato. Infatti Sebastian, l'altro ballerino della squadra bianca, non si è esibito per niente nel corso della puntata. Ma Oliviero è sempre riuscito a portare il punto alla squadra, pertanto Morgan ha fatto affidamento su di lui strategicamente.

ELEONORA ABBAGNATO, E’ IL GIUDICE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Nella puntata di questa sera, dalle anticipazioni trapelate sul web pare che non ci siano state querelle tra giuria e coach. Quest'anno il serale sembra scorrere fluidamente, senza inutili polemiche fra giuria e coach delle varie squadre che rubavano spazio alle esibizioni e ai ragazzi. La scelta di Maria De Filippi di cambiare totalmente la giuria si è dimostrata vincente: i nuovi giurati sono più attenti alle esibizioni dei ragazzi, non offendono nessuno, e mostrano competenza e professionalità nell'espressione dei loro giudizi. Eleonora Abbagnato, nota al grande pubblico per la sua eccezionale bravura, talento e disciplina, è una giudice perfettamente bilanciata in ogni sua espressione: riesce a stimolare con rigore tutti i ragazzi.

