ELIO/ Ballerino per una notte da Milly Carlucci (Ballando con le stelle 2017)

Ballando con le stelle 2017, foto programma

ELIO OSPITE NELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Il cantante Elio è ospite della sesta puntata del talent show Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci. Sicuramente, la sua partecipazione regalerà dei momenti veramente esilaranti a tutto il pubblico e Elio va a sostituire Wanda Nara, la cui partecipazione sembrava certa ma che sembra sia saltata all'ultimo minuto. Per ora, sulle pagine social di Elio e Le storie tese tutto tace e sono presenti post relativi ai concerti che si stanno tenendo nelle principali arene ma siamo sicuri che il cantante si presenterà in pista in modo divertente e scanzonato come da suo manuale.

ELIO, LA SCHEDA DEL CANTANTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Non si può parlare di Elio senza collegarlo ai suoi compagni con cui da vita al gruppo Elio e le storie tese, amatissimo sopratutto dal pubblico dei giovanissimi e che nel 1996 è diventato famoso partecipando al Festival di Sanremo col brano La terra dei cachi. Tutti gli album del complesso sono diventati disco d'oro in Italia e la loro ultima memorabile apparizione in grande stile è stata nel 2013 a Sanremo con La canzone mononota, classificatasi seconda. Elio e compagni sono presenti anche in radio dove insieme a Linus conducono all'appuntamento settimanale dal titolo Cordialmente. Elio, oltre che cantante, negli ultimi anni si è contraddistinto come giudice a X Factor per ben quattro edizioni.

ELIO E GLI ALTRI BALLERINI PER UNA NOTTE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Elio è solo l'ultimo di una serie di "ballerini per una notte" nel programma di Milly Carlucci. In questa edizione, tra gli altri, si sono contraddistinti Vanessa Redgrave e Franco Nero, i quali si sono esibiti in un ballo veramente romantico. Inoltre, molto apprezzata è stata la performance di Paolo Fox, che seppur abbastanza criticata dalla giuria di qualità di Ballando con le stelle ha ottenuto un vero e proprio plebiscito sui social da parte degli internauti. Tuttavia, in questa edizione del talent, Milly Carlucci ha già dovuto affrontare ben due defezioni. Infatti, la Rai ha bloccato all'ultimo minuto la partecipazione di Diego Armando Maradona, già ospite dello show qualche anno fa. E, notizia delle ultime ore, vuole saltata, come dicevamo, la partecipazione della chiacchieratissima Wanda Nara. Tempi difficili per la Carlucci, la quale viene costantemente battuta dalla concorrenza e dalle corazzate di Maria De Filippi.

