ELISA/ Quale sarà la sua prossima mossa? (Amici Serale 2017)

Elisa ad Amici Serale 2017

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU (AMICI SERALE 2017) - Questa sera, sabato 1 aprile andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. La prima ha visto la vittoria della squadra Bianca capitanata da Morgan, per cui da Elisa ci si attende una risposta quanto celere possibile. E le anticipazioni sulla registrazione di sabato scorso ci confermano che la replica della squadra di Elisa, i Blu, non si è fatta attendere. Anzi. Ed il coach dei Blu non ha dovuto neanche faticare poi così tanto per avere la meglio, stavolta, sui rivali Bianchi.

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU: IL DUETTO CON EMMA MARRONE (AMICI SERALE 2017) - Sabato scorso è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Un appuntamento durante il quale Elisa ha visto la sua squadra perdere il primo cantante, Michele Pernoia, voluto fortemente dalla stessa Elisa durante l'ultimo pomeridiano del sabato su Canale 5 trasmesso due settimane fa. Per Michele fatale è stato lo spareggio contro Shady, la cantante della squadra Bianca di Morgann, che ha avuto vita facile contro di lui, favorita anche da una migliore predisposizione dei giudici. Elisa ha partecipato attivamente alla sfida, entrando subito in scena nella prima manche con il duetto insieme ad Emma Marrone. Le due ex coach della squadra Bianca nella passata stagione hanno fatto cantare e ballare tutto il pubblico sulle note del singolo 'L'anima vola', una delle ultime canzioni più belle e di maggiore successo della cantautrice Elisa. Le due non sono però riuscite ad ottenere il punto, che la giuria ha assegnato a Morgan e Alessandra Amoroso, che si sono esibiti in ''Il cielo in una stanza''.

ELISA, LA CANTANTE E’ IL COACH DELLA SQUADRA BLU: VINCE CONTRO MORGAN (AMICI SERALE 2017) - Elisa era chiamata alla risposta immediata dopo la prima sconfitta contro Morgan. E così è stato. Il coach della squadra Blu ha azzeccato tutte le mosse, andando a vincere in scioltezza la prima manche e nominando Lo Strego come primo eliminato provvisorio. Morgan e i professori hanno fatto il resto, decidendo di salvare rispettivamente Shady e Mike Bird. La rivincita è completa dopo la seconda vittoria della serata, in occasione della seconda manche. Anche stavolta, Elisa decide di mettersi in gioco, sfidando stavolta senza alcun altro ospite direttamente Morgan. I due si esibiscono rispettivamente in un grande successo di David Bowie (Elisa) e George Michael (Morgan). La giuria, stavolta, è in difficoltà, non sa infatti a chi assegnare il punto. Un problema non di poco conto. A questo punto arriva la clamorosa scelta di dichiarare la sfida in perfetta parità. Il punto dunque non viene assegnato né ai Bianchi né ai Blu. Nonostante il pareggio iniziale, Elisa continua a restare concentrata e non sbaglia più nulla. Quando Morgan, dopo la terza prova della seconda manche, decide di giocarsi la magic ball, schierando se stesso con Boosta e Thomas in salsa rap funk, Elisa rimane lucida, schierando l'unico concorrente in grado di disattivare la Magic Ball, Federica, la quale gode di grande popolarità tra i giurati. Ed infatti, Ermal Meta decide di assegnare il punto a Federica, costringendo alla sconfitta Morgan. Elisa dovrà affrontare la terza registrazione con la consapevolezza di essere ancora in svantaggio, numericamento parlando, lato cantanti. Infatti, Morgan può ancora contare su 3 elementi, Elisa soltanto su Riccardo e Federica. Quale sarà la prossima mossa da parte di Elisa? Molto probabilmente punterà all'eliminazione di un altro cantante, in modo da poter avere la parità lato cantanti e la superiorità con i ballerini (3 vs 2).

