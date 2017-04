FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA/ Scalzati da Giuliana De Sio (Ballando con le Stelle 2017, 1 aprile)

Ballando con le Stelle 2017

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, SCALZATO DA GIULIANA DE SIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Ritorna Ballando con le Stelle 2017 nella prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 1 aprile. In questa sesta puntata del talent show rivedremo fra i concorrenti anche Fabio Basile, accompagnato dalla ballerina professionista Anastasia Kuzmina. Nella scorsa puntata abbiamo visto i vip alle prese con una prova a sorpresa, dove si sono cimentati in un genere non programmato. Fabio Basile non riconosce purtroppo il ballo nazionale ucraino, al contrario della sua coach, che ha tifato fino all'ultimo per il suo allievo. Per Carolyn Smith è evidente la fantasia messa in campo da Basile, che gli vale quindi un bel 5. Selvaggia Lucarelli si dichiara soddisfatta della performance e ne approfitta per suggerire ad Antonio Palmese di ispirarsi a Fabio Basile, dato che quest'ultimo ha messo tutta la sua personalità nell'esibizione. Nel ballo a coppia, invece, a Fabio e ad Anastasia viene assegnato un tango apache, dove li ritroviamo nei panni di Charlot e Monella. Scopriamo grazie alla clip che il concorrentee non si sente a suo agio con quel tipo di ballo, ma conferma che darà il massimo per se stesso e per i giudici. Fabio Basile vuole infatti superare i suoi limiti, che si tratti di ballo, di judo o della vita di tutti i giorni. Anche in campo amoroso preferisce avere questo tipo di atteggiamento: ha fame di successo e vuole arrivare ancora più in alto. Tra 10 anni si vede "acciaccato" per via del judo, ma con una famiglia: una moglie e due figli maschi: niente femminucce, dato che sarebbe molto geloso. Anche se non è praticante, la fede gli ha insegnato a tenere duro e a non mollare mai, perchè chi nella vita ha dalla sua parte la fede non è mai solo. Ai suoi figli insegnerà che nella vita bisogna avere un sogno, un obiettivo da raggiungere e questo li aiuterà ad essere tenaci e a superare gli ostacoli che la vita gli donerà.

FABIO BASILE E ANASTASIA KUZMINA, LA FEDE PER SUPERARE QUALSIASI OSTACOLO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Dopo la sua prima esibizione Fabio Canino si complimenta con Fabio Basile, sottolineando che è stato bravo non solo nel ballo, ma anche nell'interpretazione, pur non essendo un attore ma uno sportivo. La sua performance è stata molto divertente, un dettaglio su cui concordano anche gli altri giudici. Guillermo Mariotto ha trovato il suo stile impeccabile, spiritoso, allegro e giovanile, e aggiunge che anche Anastasia sta imparando da Fabio il famoso "stile Basile". Anche Selvaggia Lucarelli manifesta un forte entusiasmo. Sandro Mayer è felice di conoscere una persona così giovane ma così determinata nella vita. Fabio Basile ha successo in tutto quello che fa, che sia il judo o il ballo, ma durante qualsiasi percorso, non ha mai dimenticato i valori della vita che gli sono stati insegnati dai suoi genitori. Ivan Zazzaroni elogia il concorrente, che insieme alla sua maestra ha portato tanta allegria in pista.Fabio Basile riceve voti molto alti, che lo portano ad essere il primo della classifica. Quest'ultima cambierà solo quando i giudici assegnano il tesoretto a Giuliana De Sio, e così Fabio scende in seconda posizione. Fabio è pieno di vita, dalle doti fisiche molto elevate grazie al judo, ma con un cuore così grande. E' stata proprio l'esperienza di vita a far diventare così Fabio; che ha lottato per raggiungere i suoi obiettivi; ha inseguito un sogno e lo ha fatto realtà vincendo medaglie importanti. Nella puntata di questa sera, i concorrenti,dovranno esibirsi in una prova speciale, dove dovranno reinterpretare l'esibizione vista di un gruppo delle Dolomiti. Fabio riuscirà a portare tanta allegria anche in quel numero? Darà il meglio di sè, per ricevere voti alti da tutta la giuria?

