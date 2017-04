FABIO CANINO/ Darà tregua alla povera Alba Parietti? (Ballando con le stelle 2017)

Fabio Canino a Ballando con le Stelle 2017

FABIO CANINO, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI GIUDIZI SULLE COPPIE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Nella quinta puntata di Ballando con le stelle, quando ai ballerini viene affidato uno stile sconosciuto da ballare, Canino nota che Christopher Leoni nella danza polinesiana, ha inserito dei passi di samba, e quando fa quei passi si sente a casa sua. Antonio Palmese non ha suscitato lo stesso interesse nel giurato, anzi, Canino gli dice che quella più che una lambada sembrava uno spogliarello dell'8 marzo. Xenia non dà il meglio di sè nel suo country americano, che non solo non riconosce, ma addirittura afferma che quel ballo non le piace, ed è qui che Canino le va in aiuto dicendole che balla bene solo quello che le piace. Durante tutta la settimana, ogni coppia, ha avuto il compito di interpretare un personaggio e un determinato stile. Il primo a scendere in pista è Christopher Leoni insieme a Ekaterina Vaganova, che ballano una samba nei panni di Dracula e Mina; Canino dice che il pezzo era molto confusionario, c'erano troppe cose: la band suonava una samba sulla musica di Thriller di M. Jackson, l'interpretazione e la scenografia riempivano il palco, ma i passi erano pochi.

E' il turno di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli, che prima di ballare, va in onda la clip che riguarda la loro settimana; e nel filmato si vede che Simone consola Alessandra, che non ha retto proprio il punteggio basso della settimana scorsa. A Canino questa cosa che il concorrente consola la propria insegnante non va proprio giù; perchè facendo così Alessandra toglie energia a Simone, ma lei subito spiega che durante la settimana passano tante ore insieme e tra loro si è instaurato un rapporto di complicità; e a lei questa cosa va bene, perchè è grazie alla complicità che riesce a far ballare bene Simone. Fabio Basile e Anastasia ballano un tango apache, nei panni di Charlot e Monella; i due ricevono tanti complimenti, e Canino non solo afferma che Fabio sa ballare bene, ma in quest'esibizione ha saputo anche interpretare; cosa difficile per una persona che nella vita è uno sportivo e non un attore. Quando Antonio Palmese insieme a Samantha Togni ballano una rumba, Canino non può fare a meno di complimentarsi con Samantha e la sua bellezza, con la band pazzesca, una scenografia mozzafiato; e ad Antonio Palmese chiede quasi scusa, sottolineando che tutti i giudici, durante le puntate chiedono sempre di più ad Antonio, ma forse quello è davvero il suo massimo, e giudicandolo sempre negativamente si innesca nel concorrente uno stato d'ansia. Dopo la votazione Canino si rivolge a Samantha e le dice che ha ricevuto un messaggio da parte di un suo amico per lei, con scritto che vestirla così è illegale.

FABIO CANINO, IL DIBATTITO CON ALBA PARIETTI (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Il primo dibattito si apre con Giuliana De Sio, che nella clip parla di affetto non trovato nel programma, e del fatto che se durante ogni esibizione scende in pista terrorizzata è per via dell'energie negative che si espandono sulla pista. Canino, dopo l'esibizione fa notare a Giuliana che nel filmato ha parlato di negatività ed è una cosa molto grave, perchè molte persone sono morte per questo. Giuliana è stata fraintesa e dice a Canino che quel ragionamento è davvero fuori luogo. Martin Castrogiovanni balla la salsa e Canino si complimenta con lui; che nonostante il fisico non adatto è riuscito a ballare. Le polemiche non finiscono, è il turno di Alba Parietti; dove Canino, le chiede se ha un regalo per lui, perchè per tutta la settimana, in tv, sui social e sui giornali, non si è fatto altro che parlare di lei, a causa di un commento che Fabio aveva fatto rispetto l'esibizione della settimana scorsa, e non di certo nei suoi confronti. Alba risponde che quel discorso è patetico, e che lei ha trovato inopportuno il giudizio di Canino della settimana scorsa.

