FABRIZIO CORONA / News: Silvia Provvedi attende l’estate, foto (Oggi, 1° aprile 2017)

Fabrizio Corona

FABRIZIO CORONA, NEWS: SILVIA PROVVEDI ASPETTA L’ESTATE E SULLA RETE SPUNTA IL TARAFFARIO DELLE SERATE – La situazione di Fabrizio Corona diventa sempre più delicata dopo che alcuni testimoni hanno ammesso di aver effettuato dei “pagamenti in nero” nei confronti dell’ex re dai paparazzi che, tuttavia, non perde le speranze di poter tornare presto in libertà. Una speranza che condivide con la fidanzata Silvia Provvedi che continua a restargli accanto partecipando alle udienze del processo e andando agli incontri in carcere con regolarità. L’amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, nonostante i grandi problemi dell’ex re dei paparazzi, non conosce crisi. La gemella bruna de Le Donatella continua a dichiarare il suo amore per Fabrizio come ha fatto in occasione del suo compleanno. Sempre bellissima e in perfetta forma, Silvia Provvedi, pur con il cuore spezzato per la lontananza forzata da Corona, continua a svolgere la propria vita aspettando con ansia l’arrivo dell’estate. “L’estate è alle porte”, scrive su Instagram la Provvedi che lo scorso anno trascorse la bella stagione insieme al fidanzato. Come affronterà, invece, l’estate 2017 la bella Silvia? Anche la Provvedi spera di poter riabbracciare Fabrizio il prima possibile per godere con lui del caldo estivo. Cliccate qui per vedere il post.

