FABRIZIO MORO/Da professore a ospite del talent (Amici di Maria De Filippi, 1 aprile)

Fabrizio Moro ad Amici 2017

FABRIZIO MORO OSPITE DELLA SECONDA PUNTATA DEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI DI MARIA DE FILIPPI, 1 APRILE) - Fabrizio Moro è ospite della seconda puntata serale del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Moro giudicherà le performance degli allievi in gara. Dopo aver seguito per più di cinque mesi i suoi allievi come professore, ora Fabrizio Moro si mette dall'altra parte della scrivania come gradita guest star dello show più visto del sabato sera. Il musicista ha pubblicato anche nelle pagine social di Instagram e Facebook il suo entusiasmo per la partecipazione a questa seconda puntata del programma leader del sabato sera e che è stata registrata il 19 marzo. Siamo anche in grado di dirvi che l'emininato della puntata sarà Lo Strego mentre se volete sapere se Moro si sia esibito in qualcuno dei suoi successi non resta che sintonizzarsi sull'ammiraglia Mediaset.

FABRIZIO MORO, ECCO PERCHE' NON HA FATTO IL GIUDICE DEL SERALE (AMICI DI MARIA DE FILIPPI,1 APRILE) - Alla vigilia della partenza del serale di Amici, Fabrizio Moro ha confessato di aver rifiutato il ruolo di giudice e coach del programma ma di essere voluto restare fortemente in quello di professore. Questo perché, a detta del cantante, si addice meglio ai suoi impegni lavorativi, rendendo più semplice coinciliare il lavoro nel programma e la sua musica. Inoltre, quello del professore è un mestiere più edificante visto che consiste nel mettere la propria esperienza al servizio degli altri, facendo capire agli allievi come non sia importante solo una buona canzone ma anche la gavetta e il sacrificio per emergere.

FABRIZIO MORO, LA SCHEDA DEL CANTANTE (AMICI DI MARIA DE FILIPPI, 1 APRILE) - Fabrizio Moro ha collezionato 265 mila dischi e ha ottenuto cinque dischi di platino e due dischi d'oro, partecipando anche a cinque Festival di Sanremo. Nel 2015 approda nella trasmissione Amici Di Maria De Filippi e nel febbraio del 2016 scrive l'inedito Un'altra vita per Elodie. Nello stesso anno scrive il brano Finalmente piove per Valerio Scanu, con il quale il cantante partecipa a Sanremo. Nel febbraio 2017 è lo stesso Moro a salire all'Ariston con il brano Portami via che si piazza al settimo posto e che che vince il premio Lunezia come miglior testo e miglior videoclip.

© Riproduzione Riservata.