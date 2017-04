FEDERICA CARTA/ Dopo il successo della prima serata è una delle favorite (Amici 16 Serale 2017)

Federica Carta Amici 16, la squadra Blu

FEDERICA CARTA, LA CONCORRENTE FAVORITA DI QUESTA EDIZIONE, SI AGGIUDICA DUE VOTI DA LUCA ZINGARETTI (Amici 16, serale 1 aprile 2017) - Federica Carta si trova sicuramente nella lista dei favoriti per la vittoria di Amici 16. La giovane è approdata al serale, dopo aver colpito l'attenzione di tutti durante il corso del talent. Nella Squadra Blu, con Elisa, ha già affrontato alla grande la prima puntata del serale di Amici 16. Nel corso della serata, infatti, Federica ha svolto una delle prime sfide senza alcun problema, portando a casa il punto contro Shady. La cantante si è esibita con il suo inedito "Attraversando gli anni". Per la sicurezza e per il talento che dimostra, Federica Carta nella prima puntata del serale di Amici 16 riesce ancora una volta ad emozionare tutti e questa volta anche i giudici, ovvero Ambra Angiolini, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Ma il colpo di scena per Federica Carta ad Amici 16 arriva con la terza prova della seconda manche, in cui la cantante si esibisce in un duetto con ospite, Jasmine Thompson. Insieme le due cantano il brano "Mad World" dei Tear for fears. Questa è stata sicuramente un'esibizione incredibile e di alto livello. Federica Carta ha portato a casa due voti da parte del giudice speciale, Luca Zingaretti e un punto da parte della giuria. Sicuramente ha ottenuto ottimi risultati durante il corso della serata. La giovane ora continua il suo percorso al serale, al fine di approdare alla tanto attesa finale, in cui finalmente scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione. Federica avrebbe molte probabilità di vittoria. Infatti, non solo il pubblico, ma anche il resto dei compagni in gara sono convinti che la Carta potrebbe essere la vincitrice di Amici 16. Il suo talento è sicuramente stato notato da tutti e non può non essere premiato.

FEDERICA CARTA, IL SUO DUETTO CON LP NELLA SECONDA SERATA È UN SUCCESSO (Amici 16, serale 1 aprile 2017) - Federica Carta è molto amata dal pubblico, dai professori del talent e anche dai suoi stessi compagni. Il suo percorso all'interno della Scuola è stato un crescendo di emozioni. La giovane cantante ha sicuramente imparato molto e quando terminerà il talent, porterà a casa un bagaglio pieno di nuovi importanti risultati. La sua voce ha sin da subito stupito tutti noi. La sua personalità e la sua sicurezza riescono sempre ad emozionarci.?Nel frattempo, Federica, nel corso del day time, si prepara per la seconda puntata del serale di Amici 16. Sabato 1 aprile, in prima serata, i telespettatori la vedranno esibirsi al fianco di Fabrizio Moro e dell'artista L.P. Riuscirà Federica, con queste due esibizioni, a portare il punto per la Squadra Blu? Non ci resta che attendere e scoprire cosa accadrà. Sicuramente noi siamo convinti che la giovane cantante darà il meglio di sé.

