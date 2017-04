FRANCESCO RENGA/ Il cantante cosa canterà nel talent di Canale 5? (Amici Serale 1 aprile 2017)

Francesco Renga e Maria De Filippi ad Amici Serale, 1 aprile

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5 (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - È iniziato il serale di Maria De Filippi. Sabato scorso su Canale Cinque è andata in onda la prima puntata del serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi che ancora dopo sedici anni non perde mordente, ha infatti avuto il 20% di share nella puntata di sabato. Quest'anno la giuria del programma che si occupa di votare ogni singola esibizione dei ragazzi è stata completamente rinnovata: Daniele Liotti, Ermal Meta, Eleonora Abbagnato e Ambra Angiolini. La puntata di questo sabato prevede il duetto di Shady (cantante squadra bianca) con Francesco Renga, ex marito proprio di Ambra Angelini. È la prima volta che i due ex coniugi si rincontrano in un programma televisivo e molte sono le domande che i fans si pongono in queste ore. Pur essendo entrambi felicemente fidanzati (lui con Diana Poloni; lei con il modello Lorenzo Quaglia), i due - che hanno alle spalle undici anni di relazione e due figli (Leonardo e Jolanda) - vivono a solo un piano di distanza: perché anche se il matrimonio è finito, l'affetto è rimasto. E così solo una scala li separa, e riescono a far funzionare questa quasi convivenza con molta serenità, come hanno dichiarato entrambi nelle loro interviste. Per questo ci si chiede come sarà quest'incontro pubblico televisivo, se davanti alle telecamere ci saranno imbarazzi o se si svolgerà tutto distesamente.

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: : IL SUO NUOVO SINGLOLO (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Del resto, Francesco Renga non è nuovo agli studi di Amici, giudice anche lui per la trasmissione nell'edizione passata, è un volto amato dall'affezionato pubblico di giovanissimi. Durante la sua permanenza nel programma il cantante si è sempre mostrato come una persona pacata, solare, ed estremamente professionale. Mai una parola fuori posto, nessuna spettacolarità esagerata, si è fatto apprezzare oltre che come cantante anche umanamente. Il 31 Marzo uscirà un suo nuovo singolo: Nuova Luce, di cui ha anticipato anche la copertina su facebook. Farà parte di un nuovo album live, Scriverò il tuo nome. In questi mesi e per tutta l'estate il cantante udinese sarà occupato nei suoi concerti in giro per tutta l'Italia, con il live del suo album. Inizierà con degli eventi speciali nei palasport di Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Napoli, per proseguire a partire dal 1 luglio con il tour vero e proprio.

FRANCESCO RENGA, IL CANTANTE OSPITE NEL TALENT DI CANALE 5: L'AMORE PER I SUOI FIGLI (AMICI SERALE, 1 APRILE 2017) - Francesco Renga ha dichiarato nelle sue interviste di star vivendo un periodo della sua vita profondamente felice e sereno, in cui sia il lavoro che la sua vita privata vanno a gonfie vele. La sua gioia e forza più grande sono i suoi figli, con i quali ha un ottimo rapporto: trascorre quanto più tempo possibile con loro, intrattenendoli con i loro giochi e la musica. Inoltre la serenità che i bambini vivono di riflesso grazie all'ottimo rapporto fra i due ex coniugi, li porta ad avere un'immagine di amore sereno e perpetuo, un'idea familiare ininterrotta. Francesco Renga infatti ci tiene a sottolineare che per lui l'amore è comunque per sempre, anche se una storia finisce, l'amore si trasforma, trova nuovi modi per far parte della vita delle persone. Del resto lui ha cantato per anni l'amore, è il centro della sua vita ed il motore della sua ispirazione. Anche nel suo nuovo album, Scriverò il tuo nome (2016, oggi in versione live), al centro c'è ancora una volta l'amore, più maturo, adulto, reso consapevole dall'esperienza. All'interno del cd ci sono anche brani scritti in collaborazione con altri artisti conosciuti dal pubblico di Maria De Filippi, come Nek ed Ermal Meta. Ballad romantiche che parlano di amori persi e ritrovati, trasformati e ritrovati nel corso del tempo, perché come dice Renga: l'amore è al centro di tutto. E l'amore canterà anche sabato sul palco di Amici.

