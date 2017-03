Furore / Pagelle della prima puntata: grande Tina Cipollari, ma forse esagera un po'

Furore

FURORE, TOP E FLOP PRIMA PUNTATA: Prima delle quattro puntate di Furore 20 anni dopo: ritorna il programma più amato della televisione italiana andato in onda dal 1997 al 2001. Tra i top di questa divertentissima serata gli ospiti: grandi nomi, gradi personaggi dello spettacolo e dello sport come Pamela Prati, Licia Colò, Tina Cipollari, Francesca Piccinini e Mariana Rodriguez per la squadra delle donne, e Max Giusti, Simone Di Matteo, Francesco Arca, Fabio De Vivo e Mirco Bergamasco per quanto riguarda gli uomini. Tra i top subito il primo "No Maria io esco" di Tina Cipollari, detto dopo aver perso la prima sfida contro gli uomini, e la battuta di Greco "Tina è stata una Gemma" che ha fatto infuriare la regina di Uomini e Donne. Altro top? Ovviamente la grande energia, la forza e la bravura di Gigi e Ross che da quando hanno abbandonato la veste di attori comici e indossato quella di presentatori e conduttori stanno sempre raccogliendo buoni risultati. I FLOP: Torna Furore dopo 20 anni dalla sua prima edizione targata 1997: con molto affetto da parte del pubblico è ritornato un momento nostalgia che mancava tanto ai palinsesti della televisione italiana. Tra i flop di questa puntata, forse il ruolo di Alessandro Greco un po' troppo "nascosto" dallo scoppiettante entusiasmo di Gigi e Ross, dalle prove in studio e dall'energia del pubblico con i suoi due schieramenti. Altro flop, purtroppo, nella differenza troppo netta tra uomini e donne: la squadra al femminile, infatti, non ha dimostrato molta bravura in questo gioco, sia a livello di intonazione, sia a livello di ritmo e velocità nel gioco "rubabandiera" versione musicale. Altro flop, l'eccessiva energia di Tina Cipollari, che nonostante abbia dato tono ed entusiasmo al programma, si è molto spesso lasciata andare alla sua esplosività, riproponendo alcuni suoi atteggiamenti tipici di Uomini e Donne. (Fabiola Granier)

