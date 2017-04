GOMORRA 2/ Anticipazioni e diretta streaming: Savastano vuole riprendersi il trono (oggi, 1 aprile 2017)

Gomorra 2

GOMORRA 2: ANTICIPAZIONI E DIRETTA STREAMING, OGGI 1 APRILE 2017 - Nuovo appuntamento con Gomorra 2, la seconda stagione della serie tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Oggi su Raitre andranno in onda altri due episodi, dopo quelli trasmessi ieri per la prima puntata. Dopo il successo ottenuto su Sky, la fiction crime è sbarcata sulla tv generalista e ora i fan che hanno aspettato di vedere in chiaro la seconda stagione della serie possono seguire le nuove vicende degli uomini della camorra. Stasera alle 21:15 verranno trasmessi gli episodi "Mea Culpa" e "Profumo di Iena", il primo diretto da Stefano Sollima e l'altro da Francesca Comencini. Potete prepararvi all'appuntamento con le nostre anticipazioni. Avevamo lasciato Genny in fin di vita, ma abbiamo anche scoperto che Savastano non è morto: così abbiamo salutato la prima stagione, ma è finalmente possiamo entrare nel vivo di Gomorra 2 dopo i primi due episodi di ieri sera, nei quali abbiamo assistito al vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono colmare attraverso nuove alleanze e al ritorno di Genny Savastano dall'Honduras per un incontro misterioso a Roma, dove lo ha atteso pure il boss camorrista Giuseppe Avitabile, intenzionato a stringere un sodalizio criminale con lui.

GOMORRA 2, ANTICIPAZIONI PRIMO EPISODIO: "MEA CULPA" - Salvatore Conte cede alle richieste di un parroco e chiude la piazza di spaccio di fronte alla parrocchia: questa decisione permette al prete di organizzare liberamente la fiaccolata davanti alla chiesa, ma non viene accolta bene da tutti i membri del clan, che infatti esprimono tutto il loro disappunto. Ciro per mettere a tacere le polemiche finge di assecondare Conte, ma intanto convince Scianel e gli altri che prima o poi anche il boss commetterà un errore. Intanto Conte ha una relazione con una cantante transessuale, ma si finge impegnato con la sorella di lei per evitare i pettegolezzi. Quando uno dei suoi uomini, 'o Mulatto, la insulta per la sua transessualità, gli infilza la mano sinistra e gli toglie la piazza di spaccio. Ciro coglie allora l'occasione per mettere tutti i membri del clan contro il boss: anche i fedeli voltano le spalle al proprio capo per appoggiare Ciro e uccidere a tradimento Conte al termine della processione religiosa del Venerdì santo, quando era invece prevista l'uccisione di Ciro.

GOMORRA 2, ANTICIPAZIONI SECONDO EPISODIO: "PROFUMO DI IENA" - Scianel è uno dei volti nuovi delle piazze di spaccio napoletane: è affiancata sempre dalla nuora Marinella, che però non è felice della sua condizione. Si sente succube della suocera, che non perde occasione per umiliare suo figlio Lello, che tra l'altro neppure ama. In attesa che esca dal carcere, ha una relazione clandestina con Mario, autista della suocera. Intanto don Pietro viene aiutato da Patrizia, nipote di Malamore e amica di Marinella, a riconquistare la piazza: dalla donna ottiene informazioni importanti per fare avere un quadro chiaro della situazione a Napoli e per favorire il ritorno di Savastano. Ordina, quindi, due rapine per far rimpiangere alla gente la tranquillità che ha caratterizzato la sua egida. La prima avviene per opera di un uomo misterioso ai danni di un corriere, l'altra invece ai danni di Scianel, mentre giocava a poker in un club. La donna riesce, però, a scoprire il colpevole grazie alla soffiata di un bambino, che aveva sentito Angelo Sepino vantarsi del colpo. Scianel quindi si vendica, ma il ragazzo viene salvato dall'Immortale, che viene a sapere il mandante delle due rapine.

© Riproduzione Riservata.