GORDON RAMSAY SI FRULLA LA MANO/ Video, dita tagliate nel frullatore: scherzo shock dello chef

GORDON RAMSAY SI RECIDE LA MANO: VIDEO. LO SCHERZO DELLO CHEF NELLO SHOW TV: DITA TAGLIATE NEL FRULLATORE - Gordon Ramsay ne ha combinata un'altra delle sue: lo chef più famoso della tv ha teso una trappola a Frank Skinner. L'attore e scrittore inglese, ospite del "Nightly Show" sulla rete ITV, è stato vittima di uno scherzo: il cuoco 50enne si è messo a preparargli una macedonia e ha infilato le dita nel frullatore per verificare se stesse funzionando. Gordon Ramsay si recide così una mano col frullatore e finisce sanguinante a terra: il pubblico è scioccato, così come Frank Skinner, ma per fortuna è tutto finto. Durante la puntata di mercoledì scorso il presentatore e chef ha voluto scherzare con gli strumenti del suo mestiere, risultando particolarmente credibile, vista la reazione dei presenti. Abituato a far discutere, il cuoco britannico che vanta 15 stelle Michelin se n'è uscito recentemente con un consiglio che ha suscitato diverse polemiche: «Non esiste che io mangi a bordo di un aereo». Gordon Ramsay, giudice impietoso di Masterchef e Hell's Kitchen Usa, ha spiegato senza giri di parole che non si fida affatto della qualità del cibo servito in aereo. «Ho lavorato per compagnie aeree per dieci anni, quindi so dove conservano il cibo e dove lo mettono, e quando tempo ci vuole prima che venga consumato», ha dichiarato nell'intervista rilasciata a Refinery 29. A bordo, dunque, è meglio non toccare cibo per lo chef pluristellato, che possiede un ristorante anche all'aeroporto londinese di Heathrow, il Plane Food. Una dichiarazione strategica per spingere i viaggiatori a fermarsi nella sua struttura prima di imbarcarsi o dopo essere atterrati? Da Gordon Ramsay bisogna aspettarsi di tutto e lo scherzo dei giorni scorsi ne è l'ulteriore prova.

