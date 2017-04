GUILLERMO MARIOTTO/ Che voti darà questa sera? (Ballando con le stelle 2017)

Guillermo Mariotto giudice di Ballando con le Stelle 2017

GUILLERMO MARIOTTO, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle, fa sentire la sua voce con i suoi giudizi anche nella puntata, andata in onda sabato sera su Rai Uno. Nella prova a sorpresa per i concorrenti che dovevano ballare ed interpretare uno stile a loro sconosciuto, Mariotto ci va giù pesante, tanto da dire ad Alba Parietti che continua a fare le sue cose anni 80, senza capire che quello era un'alligalli, che magari poteva conoscere. La danza polinesiana di Christopher Leoni è piaciuta a Mariotto, tanto da dirgli che ha eseguito i passi deliziosamente. A Martin Castrogiovanni, la prova di personalità non va bene, infatti la Smith gli dà un bel 2 per quella pizzica errata; ma Mariotto subito dice che per la personalità Martin meriterebbe 10. Si passa all'esibizioni di coppia, dove i concorrenti con i loro insegnanti devono interpretare un determinato stile assegnato, nei panni di un personaggio famoso. Apre le danze, la coppia formata da Leoni e la sua insegnante Ekaterina Vaganova, che ballano un samba nei panni di Dracula e Mina. Mariotto, entusiasta, afferma che quella coreografia è stata davvero bella e anche Christopher ha ballato bene. Mariotto ha un debole per Leoni che ad ogni sua parola gli si spezza il cuore.

Non ha prodotto lo stesso effetto l'esibizione di Simone Montedoro, dove Mariotto lo ha trovato "cionco" come un tronco, e la coreografia molto pesante. Dopo i voti dei giudici, Simone afferma che anche la valutazione è stata "cionca"; ed è lì che Mariotto, seriamente, si complimenta con l'attore dicendogli di essere una persona molto intelligente, ed è un immenso piacere averlo tra i concorrenti quest'anno. Charlot e Monella, interpretati da Fabio Basile e Anastasia, fanno centro nel cuore di Mariotto, che li ha trovati impeccabili, pieni di allegria, così giovanili. Una lancia a favore di Giuliana De Sio, viene spezzata da Mariotto, che ha adorato così tanto Crudelia Demon, che pur essendo rigida, sorrideva; e questo è quello che ha colpito Mariotto, insieme al gesto del calcio dato a fine esibizione al suo ballerino. E' il turno di Martin Castrogiovanni che insieme a Sara interpreta Mangiafuoco e Pinocchio. Mariotto nota subito che Martin è dimagrito, e quella perdita di peso lo rende più sexy, ed è così che da Shrek si passa all'invincibile Hulk, con le sue acrobazie notevoli, anche se a tratti risulta ancora un pò impacciato.

La Parietti non è piaciuta a Mariotto, infatti dice che il balletto non si è visto proprio, e aggiunge che Alba ultimamente balla male perchè già è prevenuta nei confronti della giuria, che le darà dei voti bassi. Per spronarla le dice di ballare di più e chiacchierare di meno. Dopo 4 puntate, è solo alla quinta puntata che Mariotto per la prima volta afferma che Oney Tapia non gli è piaciuto e questo lo rende felice, perchè così si rende conto che anche i migliori possono sbagliare. Lo ha trovato impacciato nel tango. A fine puntata Christopher Leoni va allo spareggio insieme a Martin Castrogiovanni. Mariotto è dispiaciuto per l'eliminazione di Christopher.

GUILLERMO MARIOTTO, COME SARANNO I SUOI VOTI? (BALLANDO CON LE STELLE 2017) - Mariotto continuerà a notare le mani di Martina che non stanno mai ferme e svolazzano durante tutte le sue esibizioni; o Samuel seguirà il suo consiglio e leggerà davvero le mani della sua ballerina? Oney Tapia scenderà in pista e riconquisterà la fiducia di Mariotto? Per saperlo non resta che aspettare, questa sera, sabato 1 aprile per vedere la nuova e attesissima puntata di Ballando con le stelle.

