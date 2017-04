Giuliana De Sio e Maykel Fonts/ Come andrà questa nuova esibizione? (Ballando con le stelle 2017)

Giuliana De Sio con Maykel Fonts a Ballando con le Stelle 2017

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, UN FRENETICO JIVE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 1 APRILE) - Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle di sabato 25 marzo l'attrice Giuliana De Sio assieme agli altri suoi compagni aspiranti concorrenti deve dimostrare la sua personalità riuscendo ad improvvisare sulle note di un pezzo sconosciuto; oltre a riempire la pista deve saper anche riconoscere che tipo di ballo sta danzando. Sulle note della canzone di Nancy Sinatra Giuliana riesce a muoversi discretamente e anche a divertirsi, ma non riconosce il motivo, tipicamente anni sessanta, lo shake. Ivan Zazzaroni le suggerisce e Carolyn lo sgrida danneggiando Giuliana De Sio con lo zero. Nella seconda fase del programma la coppia formata da Giuliana De Sio e il suo maestro Maykel Fonts si esibiscono in una prova molto particolare, interpretando Crudelia Demon e l'ispettore Tibbs in un frenetico jive: a parte qualche errore lampante, che il maestro cubano prova a nascondere, l'attrice Giuliana De Sio riesce a superare la prova in maniera discreta. La frustrazione è ancora molto forte e l'artista si sente appesantita dai continui giudizi negativi della giuria; per spronarla, Carolyn Smith le regala il tesoretto di cinquanta punti ottenuto dai due calciatori ballerini per una notte.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, UNO SPIRITO NEGATIVO ASSALE LA COPPIA - Nonostante siano già passate cinque puntate lo spirito di Giuliana De Sio continua ad essere molto negativo e spossato; l'attrice non riesce ancora a tirare fuori le unghie e affrontare con spensieratezza i balli di ogni settimana. Per trascorrere questa esperienza televisiva con gioia, motivazione e proseguire la gara, Giuliana De Sio dovrà mettere da parte la paura e il timore che l'accompagnano ogni singolo momento, dalle prove in sala fino all'esibizione del sabato sera; per il resto, l'attrice possiede un fisico asciutto e una discreta musicalità in fase di evoluzione.

GIULIANA DE SIO E MAYKEL FONTS, COME SI ESIBIRANNO QUESTA SERA? - Nella puntata di questa sera, sabato 1 aprile la coppia dovrà affrontare un altro ballo e il maestro cubano dovrà ancora una volta spronare la sua ballerina e infonderle sicurezza, in modo da renderla cosciente delle sue possibilità.

