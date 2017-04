Gotham 2 / Anticipazioni episodio 1 aprile 2017 (2x12): Pinguino internato ad Arkham!

Gotham 2, in prima Tv su Italia 1

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DELL'1 APRILE 2017, EPISODIO 12 "MISTER FREEZE" - Barnes sospetta che Gordon sia il vero responsabile dell'omicidio di Galavan, ma il poliziotto ribadisce la versione concordata con Pinguino. Quest'ultimo invece è ormai rimasto da solo e vive come un latitante, mentre Butch sale al potere e prende il controllo della criminalità di Gotham. Tabitha gli si presenta in seguito per proporgli un accordo, mentre Victor Fries viene colto il flagrante da una poliziotta con un uomo congelato nel bagagliaio dell'auto. Una volta rientrato in servizio, Gordon si unisce a Bullock per indagare sui casi di congelamento apparsi in città e scoprono da Nygma che l'assassino potrebbe aver usato l'elio per congelare all'istante le sue vittime. Intanto, Oswald viene catturato da Barnes e finge di essere pazzo per giustificare l'omicidio di Galavan. Il suo destino sarà quindi rimanere ad Arkham, ma finirà nel mirino del Doctor Strange.

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, sabato 1 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il 12°, dal titolo "Mister Freeze". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alfred (Sean Pertwee) si ritrova all'interno di una discarica e cerca di nascondersi sotto un cumulo di rifiuti, ma Tabitha (Jessica Lucas) ed i suoi uomini lo trovano. Intanto, Fox (Chris Chalk) aggiusta il computer del padre di Bruce (David Mazouz), ma scopre che il ragazzo è scomparso. Quest'ultimo infatti si trova nelle mani di Theo (James Frain), che intende sacrificarlo come figlio di Gotham. Galavan gli rivela infatti che in passato la sua famiglia aveva costruito la città sotto il nome di Dumas, ma che in seguito avevano dovuto cambiare il cognome a causa di un antenato di Bruce. Gordon invece si risveglia a casa di Nygma (Cory Michael Smith), dove Oswald (Robin Lord Taylor) gli rivela che la Polizia ha emesso una taglia sulla sua testa. Lee (Morena Baccarin) invece affronta Barnes (Michael Chiklis) proprio per via del mandato di cattura e si rifiuta di rivelargli dove si trova il fidanzato. La conversazione viene ascoltata da Nygma, che decie di informare l'analista. Una volta riuniti, Gordon la spinge a lasciare la città, ma Lee gli cchiede di fuggire insieme, rivelandogli di essere rimasta incinta. Prima dell'esecuzione, Silver (Natalie Alyn Lind) fa in modo di non essere presente, ma visto che Theo l'accusa di esserre troppo debole, decide di conquistare di nuovo il cuore di Bruce per dimostrargli che si sta sbagliando. Il suo piano iniziale perde tuttavia consistenza non appena inizia a parlare con il giovane. Nel frattempo, Alfred riesce a liberarsi dalla prigionia, ma viene arrestato e portato in Centrale. Una volta sul posto, assieme a Bullock (Donal Logue), cerca di convincere Barnes delle cattive intenzioni di Theo. Mentre i due discutono con Fox sul da farsi, Nygma pone loro un indovinello: se lo risolveranno troveranno Gordon. Theo e Padre Creal (Ron Rifkin) si preparano invece ad uccidere Bruce, ma Gordon irrompe sul posto e mette in fuga i criminali. Una volta nell'attico, Theo dimostra di volersi liberare della nipote, ma Tabitha prende le sue difese e lo attacca. Anche se Gordon riesce ad arrestare Theo, viene messo a sua volta in manette. Il Capitano crede che servano delle prove, ma Oswald interviene e lo tramortisce. Convince poi Gordon ad uccidere Theo per evitare che rimanga sempre impunito. Galavan viene quindi portato sul promontorio della città, dove Pinguino lo colpisce più volte con una mazza da baseball. Solo il poliziotto, intuendo le sue sofferenze, deciderà di dargli il colpo di grazia e sparargli in fronte. Oswald e Gordon stabiliscono comunque che la responsabilità, ufficialmente, sarà del primo. Mentre Gordon più tardi chiede a Lee di sposarlo, il corpo di Theo viene trasportato nel laboratorio sotterraneo di Arkham, dove viene affidato alle cure del Doctor Strange (BD Wong).

