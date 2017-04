Grande Fratello Vip (Logo)

Grande Fratello Vip 2017, quando inizia e chi saranno i concorrenti? Spunta il primo nome (quasi) certo - Subito dopo l'estate su Canale 5 è ormai certo il ritorno del Grande Fratello Vip. Dopo il successo della prima edizione, che ha visto vincitrice la nota Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari, il reality con a capo Ilary Blasi torna con nuovi concorrenti e tante sorprese. Nuove indiscrezioni lanciate da TvBlog annuncerebbero proprio il primo papabile concorrente dell'edizione 2017: "pare che per rendere la casa più movimentata sia stata contattata la vulcanica Betti Soldati" si legge sul noto portale che dà quasi per certa la notizia. Per chi si chiedesse chi è Betty Soldati sappiate che è la storica addetta stampa di Maria De Filippi e grande professionista nella comunicazione virale: basti pensare che solo negli ultimi anni ha lanciato nomi come Fedez, Alessio Bernabei al debutto da solista, Alessandra Amoroso con Vivere a colori. Professionista anche nel campo dei talent e dei reality, la Soldati ha lavorato con nomi come Simona Ventura, Antonio Ricci, Maurizio Costanzo, Alessia Marcuzzi e molti altri. TvBlog svela inoltre di averla contattata per avere una smentita o conferma della notizia, ma la sua unica risposta è stato un comunque molto eloquente "No comment".

© Riproduzione Riservata.