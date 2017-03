IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Donna Francisca e Severo amici per la pelle?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CAMILA E' FUORI PERICOLO? - Le puntate italiane de Il Segreto stanno raccontando la triste storia di Camila alle prese con la febbre alta causata dal morbillo. Nel frattempo, però, le complicazioni non mancheranno anche negli episodi iberici dove la signora Dos Casas sarà nuovamente in grave pericoloso, a causa di una febbre altissima e inspiegabile. In questo caso però le motivazioni saranno ben diverse: le preghiere di Lucia alla dea cubana della fecondità sono state ascoltate, facendo piombare l'amica Camila in questa malattia inspiegabile. Lo stesso dottor Zabaleta non riuscirà a capire le cause, limitandosi a chiedere a Hernando di concedere totale riposo alla moglie. Ma basterà la tranquillità per far star meglio la povera Camila? Dal giorno in cui Lucia è piombata a Puente Viejo, tutto per lei è cambiato. E ancora non sa che le intenzioni della cubana nei confronti di Hernando sono tutto tranne che piacevoli...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 1 APRILE: SEVERO E FRANCISCA ALLEATI - L'attentato che ha messo in pericolo la sua vita e quella dei suoi cari ha aperto gli occhi a Severo. Farà bene a restare in guardia se non vorrà che simili avvenimenti si ripetano. Per questo, nelle ultime puntate de Il Segreto lo abbiamo visto incredibilmente molto vicino a Donna Francisca, tanto da recarsi da lei per un confronto diretto. E quelli che inizialmente erano solo dei dialoghi civili, a partire da oggi si trasformeranno in una vera alleanza. Severo e Francisca, infatti, decideranno di unire le loro forze per proteggere le rispettive famiglie. Ma se la Montenegro non dovrà giustificare le sue mosse con nessuno, non si potrà dire la stessa cosa con Severo che troverà l'opposizione di tutti i suoi familiari, prima fra tutte un'agguerritissima Candela. Le tensioni verranno meno a Los Manantiales dove Camila e Hernando saranno sempre più vicini nella fase di convalescenza della cubana. E il fatto non sfuggirà all'attenzione di Elias, per nulla felice di questa novità...

© Riproduzione Riservata.