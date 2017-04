ISABELLA FERRARI / Protagonista al Festival del cinema europeo (Verissimo, 1 aprile)

Isabella Ferrari

ISABELLA FERRARI, L’ATTRICE OSPITE SU CANALE 5: PROTAGONISTA AL FESTIVAL DEL CINEMA EUROPEO (VERISSIMO, 1 APRILE) – Tra poche ore ritorna l’appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Nello studio di Canale 5 faranno il loro ingresso tanti personaggi famosi tra cui l’attrice italiana Isabella Ferrari. Per lei molti appuntamenti professionali in questo periodo ed in particolare prenderà parte al Festival del cinema europeo che si terrà a Lecce dal prossimo lunedì 3 aprile fino a sabato 8 aprile. Insieme a lei sono attesi altri apprezzati attori italiani come Valerio Mastandrea e Citto Maselli ed alcuni internazionali come Nuri Bilge Ceylan, Agnieska Hollan e Stephen Frears. Un appuntamento di grande gala nel quale si andrà anche ad omaggiare il grande attore italiano Totò a 50 anni dalla sua scomparsa. Naturalmente sarà molto interessante la gara che vede in lizza dodici film mentre il presidente della Puglia, Michele Emiliano, come riportato dal portale LaSicilia.it, nel presentare l’evento ha sottolineato: “Un festival cresciuto tra le pietre con la forza dei nostri ulivi e l’intelligenza di costruire legami con il resto del mondo. Un po’ la metafora della Puglia”.

ISABELLA FERRARI, L’ATTRICE OSPITE SU CANALE 5: LA CARRIERA (VERISSIMO, 1 APRILE) – Isabella Ferrari pseudonimo di Isabella Fogliazza è nata a Ponte dell’Olio nel marzo del 1964 ma trascorre la sua infanzia a Gropparello. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo arriva nell’anno 1981 allorché le viene affidata una piccola parte nel programma televisivo Sotto le stelle di Gianni Boncompagni. Viene notata dal regista Carlo Vanzina che la vuole nel cast del suo film commedia Sapore di mare. Questo rappresenterà il suo definitivo trampolino di lancio tant’è che appena 18enne si trasferisce a Roma per seguire al meglio la sua carriera di attrice. In realtà già l’anno precedente aveva una piccola parte nel film commedia sempre di Carlo Vanzina Il Ras del quartiere. Comunque con Sapore di mare il successo è straordinario tant’è che ne viene girato immediatamente il seguito Sapore di mare 2 – Un anno dopo per la regia di Bruno Cortini. Durante gli anni Ottanta sono diversi i film in cui è protagonista la bella Ferrari ad esempio Fracchia contro Dracula, Il ragazzo del pony express, Willy Signori e vengo da lontano. Negli ultimi anni ha recitato in Saturno contro, Caos calmo, La grande bellezza, mentre in tv ha fatto faville con Distretto di polizia ed Una grande famiglia 3.

© Riproduzione Riservata.