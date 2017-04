IVAN ZAZZARONI/ Quale coppia conquisterà il giudice? (Ballando con le stelle, 1 aprile 2017)

Ivan Zazzaroni a ballando con le Stelle 2017

IVAN ZAZZARONI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI GIUDIZI (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - Nella prima parte della quinta puntata di Ballando con le stelle, i concorrenti vip, senza i loro insegnanti, dovranno scendere in pista per interpretare uno stile da loro non studiato. A Martin Castrogiovanni capita una pizzica, che non riconosce; e Ivan Zazzaroni sostiene che alla fine Martin ha ballato una pizzica alla sua maniera. Per Simone Montedoro c'è un twist, e Zazzaroni gli dice che quello stile era facile per lui, anche se però lo ha personalizzato. Nell'esibizione di coppia, il primo a scendere in pista è Christopher Leoni nei panni di Dracula; e Zazzaroni nota che Christopher dopo tutte le sue esibizioni, quella può essere catalogata come la migliore. Il jive di Simone Montedoro e Alessandra Tripoli non ha suscitato entusiasmo nei giudici, infatti Zazzaroni gli dice subito che si aspettava di più, in quanto Simone ha un potenziale molto alto.

Fabio Basile e Anastasia, ballano bene, e per Zazzaroni riescono addirittura a portare tanta allegria in pista.

Antonio Palmese accanto a Samantha risulta essere impacciato; Samantha ha una tuta in pelle nera super sexy, e Zazzaroni non può fare a meno di dire che Wolverine accanto aveva si una Tempesta, ma di ormoni.

Crudelia Demon non è piaciuta a tutti i giudici, ama Zazzaroni spezza una lancia a favore di Giuliana, dicendo che per la prima volta l'ha trovata sorridente, allegra e l'interpretazione a parer suo era abbastanza buona. Quando è il turno dei ballerini per una notte, i due calciatori Gentile e Zico, Zazzaroni non può non complimentarsi con loro non solo per quell'esibizione, ma soprattutto per la loro carriera sportiva, che ormai è passata alla storia. I due calciatori sono stati bravi e hanno fatto vedere che sono 2 uomini di spettacolo sia nel campo che fuori. Martina Stella e Samuel Peron ballano un samba, nei panni di Wendy e Peter Pan; ma Zazzaroni pensava meglio, nell'esibizione ha visto poca energia ed è mancata la vitalità del samba, che è fondamentale. La salsa di Martin Castrogiovanni, non è piaciuta ad Ivan Zazzaroni, che ha trovato la scelta di quel pezzo non adatto per il fisico di Martin. Alba Parietti è Mortisia e balla un jive; dove Zazzaroni premia l'interpretazione, che a suo avviso è stata divertente; ma il jive no.

Zazzaroni, dopo il tango di Oney Tapia, elogia Vera che è davvero una bravissima insegnante, e Oney ha dei tempi pazzeschi, e riesce a fare delle bellissime esibizioni nonostante il fatto che sia non vedente; e questo fa onore, non solo al suo impegno e coraggio, ma soprattutto alla sua insegnante che riesce a farlo ballare così bene. Dopo le lunghe polemiche, tra i giudici e alcuni concorrenti; Zazzaroni afferma che questo è il primo anno che a Ballando con le stelle, ci sono così tante discussioni; e allora esordisce dicendo che la giuria è sempre la stessa, e quindi non dipende da loro, ma forse dai concorrenti.

IVAN ZAZZARONI, COME GIUDICHERA' LE COPPIE? (BALLANDO CON LE STELLE, 1 APRILE 2017) - La morale della quinta puntata è che bisogna davvero ballare bene e impegnarsi per conquistare i giudici, bisogna stringere i denti e difendere la propria posizione per arrivare in finale. Zazzaroni è uno dei giudici più tranquilli, che giudica l'esibizioni senza ricamarci troppo; e riesce a dare giudizi anche tecnici; forse è così temperato proprio perchè è stato anche lui un concorrente di Ballando con le stelle. Lui sa bene cosa significa scendere in pista, dopo una settimana di duro lavoro, fitta di allenamenti; e arrivare sul palco, ballare ed essere scoraggiati dalla giuria non sempre fortifica il concorrente.

© Riproduzione Riservata.