Isola dei Famosi 2017/Ed.12 news: regna la pace a Cayo Cochinos, quanto durerà la nuova tregua?

Isola dei Famosi 2017

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 NEWS: REGNA LA PACE A CAYO COCHINOS, QUANTO DURERÀ? - Da quando Samantha De Gretet ha detto addio all’Isola dei Famosi 2017, rinunciando alla possibilità di rientrare in gioco dalla spiaggia dei primitivi, in Honduras è tornato il sereno. I naufraghi evoluti, più vicini che mai e con una serenità mai registrata prima d’ora, si dedicano alla pesca e alle attività legate al raccolto, mentre Giulio Base e Raz Degan, entrambi candidati all’eliminazione, hanno dato vita a una tiepida alleanza. I due nominati di questa settimana, infatti, hanno passato gli ultimi giorni alla ricerca di pesce e granchi, ma ad avere la meglio è stato, ancora una volta, Raz Degan, che dopo una seduta di pesca particolarmente favorevole, è riuscito a catturare un esemplare di pesce di grosse dimensioni. A interrompere tutte le attività dei naufraghi, nel day time in onda ieri su Canale 5, è stata la prova ricompensa, che ha chiamato tutti a raccolta per una sfida molto importante. E mentre i naufraghi evoluti si sono lasciati trascinare dalle dinamiche del nuovo gioco messo a disposizione dalla produzione, i primitivi si sono fatti travolgere dall’atmosfera serena che si respira negli ultimi giorni. Eva Grimaldi e Moreno Donadoni, infatti, hanno siglato una nuova tregua in seguito alla quale, almeno per il momento, hanno messo da parte tutti i contrasti del passato. La nuova atmosfera di pace sarà duratura?

