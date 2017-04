Jonathan Kashanian / L'inviato di Verissimo cacciato da Silvia Toffanin? Ecco perchè

Jonathan Kashanian (Verissimo)

Verissimo, perchè Jonathan Kashanian non è più nel programma? L'inviato "allontanato" da Silvia Toffanin:ecco perchè - Perchè Jonathan Kashanian non è più a Verissimo? Molti sono i telespettatori di Verissimo, noto show del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che si sono accorti dell'improvvisa assenza prolungata dell'ex gieffino, da alcuni anni inviato e 'aiutante' dell'ex letterina di Passaparola. Il motivo di questa assenza sarebbe però svelato da un'indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, sul quale infatti si legge: "Sapete perché Jonathan Kashanian è stato improvvisamente mandato via da Verissimo? Sembra che la conduttrice del programma, Silvia Toffanin non abbia gradito le voci assai insistenti che riguardano alcune frequentazioni di Kashanian". Insomma pare che la compagna di Pier Silvio Berlusconi abbia mal digerito alcune frequentazioni del suo inviato, tanto da allontanarlo dal suo programma. Quali siano queste frequentazioni rimane un mistero e finora nessuno deu due - nè Silvia Toffanin nè tantomeno Jonathan - hanno smentito o confermato la notizia. Quello che è certo è che la conduttrice di Verissimo dopo aver "perso" Alvin (che prima è partito come inviato per L'Isola dei Famosi e poi ha annunciato il suo addio per dedicarsi ad altri progetti televisivi), perde anche il simpaticissimo Jonathan.

