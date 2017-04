KICKBOXER - IL NUOVO GUERRIERO/ Su Rai 4 il film con Jean Claude Van Damme (oggi, 1 aprile 2017)

film prima serata

KICKBOXER - IL NUOVO GUERRIERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - Kickboxer - Il nuovo guerriero, il film in onda su Rai 4 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola americana di genere azione realizzata nel 1989 ed è stata diretta dal regista Mark DiSalle con la collaborazione di David Worth il quale ne ha anche scritto il soggetto e curata la sceneggiatura assieme al principale protagonista Jean Claude Van Damme. Nel cast oltre al già citato Van Damme sono presenti Dennis Alexio, Dennis Chan, Michel Qissi, Ka Tang Lee e Rochelle Ashana. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

KICKBOXER - IL NUOVO GUERRIERO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di nome Eric Sloane (Dennis Alexio) che è diventato un vero asso nella Kick boxing ossia quella particolare e molto violenta forma di pugilato tailandese e che quindi in America non ha più rivali. Decide allora insieme a suo fratello Kurt che gli fa anche da manager, di andare a Bangkock per trovare un avversario degno del suo talento. Tra tanti possibili candidati, uno che fa al caso suo è un certo Tong Po, picchiatore molto cruento ed esaltato che viene anche protetto dal boss locale Freddy Li. Tong Po è però decisamente più forte di Eric, ma quando sia questo che suo fratello se ne accorgono è ormai troppo tardi. Il tailandese lo colpisce con talmente tanta ferocia da colpirlo alla schiena con un forte colpo da metterlo fuori gioco. Il fratello Kurt vorrebbe vendicare Eric ma non ha la preparazione per farlo così si reca da uno dei migliori maestri della Kick boxing, Xian (Dennis Chan) grazie al quale riesce a prepararsi in maniera adeguata. Viene allora deciso il giorno dell’incontro, Kurt però si scontra prima con un pugile locale con il quale ha la meglio e iniziando a guadagnarsi la stima del pubblico locale. Freddy Li inizia a vederlo come una minaccia per il suo pupillo e così, in vista del loro incontro, decide di punirlo facendo rapire e violentare la fidanzata di Kurt, una graziosa ragazza di nome My Lee (Rochelle Ashana) che poi è anche la nipote di Xian. Decide anche di fa rapire Eric, tutte queste cose spiazzano Kurt che si presenta all’incontro nervoso e senza stimoli. Tuttavia in una lotta contro il tempo Xian riesce a liberare Eric e entrambi arrivano all’incontro giusto in tempo per caricare emotivamente Kurt che grazie alle dritte del maestro Xian e all’esperienza di suo fratello riesce a battere Tong Po.

