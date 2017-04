L'ERA GLACIALE/ Su Italia 1 il film d'animazione di Chris Wedge e Carlos Saldanha (oggi, 1 aprile 2017)

film d'animazione

L'ERA GLACIALE, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: IL CAST - L'era glaciale, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 1 aprile 2017 alle ore 21.10. Serata tutta da gustare per bambini ma non solo con la visione del film d'animazione della 20th Century Fox dal titlo originale Ice Age. Un film realizzato in lingua inglese nella sua versione originale nell’anno 2002 negli Stati Uniti e diventato un vero e proprio cult tant’è che ne sono stati prodotti ben quattro seguiti. Il film è stato diretto dal regista Chris Wedge che si avvalso del supporto del co-regista Carlos Saldanha. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

L'ERA GLACIALE, IL FILM D'ANIMAZIONE IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 1 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film d’animazione narra di un mondo abitato da creature giganti. Si tratta di un mammuth di nome Manny, un bradipo di nome Sid e una tigre alquanto furba di nome Diego. I tre animali, differenti per storia e abitudini, formano un trio molto improbabile ma ciò nonostante si trovano costretti a dover unire le proprie forze per far in modo che un piccolo bambino, un cucciolo d’uomo come lo chiamano loro, possa ritornare dalla sua amata famiglia. I tre partono quindi alla volta di questa avventura ma in realtà si tratta solo di una trappola ordita dalla furba tigre ai danni dell’ignaro Manny e di Sid e che potrebbe anche rivelarsi fatale per la loro esistenza. Diego infatti li sta conducendo in un paesaggio coperto da ghiacciai, ma qui le loro esistenze si scontrano con un altro animale, si tratta di Scrat ed ossia uno scoiattolo preistorico che è tutto intento a portare a termine una importante missione ed ossia sta provando a seppellire una ghianda. Questa sua missione che considera come la missione di vita darà vita a tutta una serie di calamità. Quando gli animali si incontrano, Manny fa in modo di usare tutto il sarcasmo di cui è capace per far in modo di proteggere se stesso e i propri sentimenti. Manny allora intraprende questo viaggio trovando in Sic un valido compagno di viaggio che nonostante sia bravo a cacciarsi sempre nei guai, Manny inevitabilmente e anche senza volerlo gli salva la vita. Questo loro modo di interfacciarsi fa sì che tra loro si instaura un rapporto speciale in cui Manny diventa una sorte di angelo custode di Sid aiutando anche a portare a termine la missione che si era prefissato ed ossia salvare il cucciolo d’uomo e riportarlo alla sua adorata famiglia.

