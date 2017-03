L’ONORE E IL RISPETTO 5/ Anticipazioni seconda puntata 7 aprile 2017 e i commenti su Twitter: dov’è Antonia?

L'onore e il rispetto 5

L’ONORE E IL RISPETTO 5 - ULTIMO CAPITOLO, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA 7 APRILE 2017 E I COMMENTI SU TWITTER Tonio Fortebracci, ovvero Gabriel Garko, è tornato su Canale 5, scatenando i commenti su Twitter di non poche fan per una delle serie che più apprezzano. Nella prima puntata non è sfuggito qualche particolare curioso, come il fatto che il protagonista mostrasse muscoli scultorei, in particolare gli addominali, pur essendo rimasto prigioniero in una cantina per due anni e probabilmente senza essere nemmeno troppo nutrito, visto quel che ha “divorato” appena tornato in libertà. I fan della fiction hanno poi ritrovato alcuni personaggio noti della serie, ma non Antonia, la figlia di Fortebracci. Eppure, come è stato ricordato nelle prime immagini che hanno ripreso il finale della quarta serie, la ragazzina era sfuggita all’agguato compiuto in Svizzera. Le anticipazioni relative alla seconda puntata non dicono nulla sul suo conto, almeno per il momento, anche perché Tonio corre un grave pericolo. De Nicola e Trapanese hanno infatti scoperto che è ancora vivo e intendono quindi eliminarlo. Il Procuratore dovrà però stare attento a sua nipote Rosalinda, che ha proprio deciso di non rassegnarsi ai suoi ordini e anzi sembra determinato a stringere un rapporto sempre più forte con Ettore. Va detto che qualche commento i telespettatori lo hanno riservato a Giacomo Valenti, che ha interpretato il cognato di Michela, ucciso poi da Fortebracci. Qualcuno ritiene che si sia meritato la coltellata nello stomaco, vista il suo accento siciliano.

© Riproduzione Riservata.