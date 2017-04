LO STREGO / Nicolas Burioni, sarà il secondo eliminato? (Amici 16, serale 1 aprile)

Amici 2017, squadra Bianca

LO STREGO (NICOLAS BURIONI), IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: LUI IL SECONDO ELIMINATO? (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Ritorna questa sera su Canale 5 l’appuntamento settimanale con la fase serale del celebre talent Amici 16 condotto da Maria De Filippi. Si tratta della seconda puntata con i componenti della squadra dei Bianchi capeggiata da Morgan e della squadra dei Blu guidata da Elisa pronti a darsi battaglia per vincere la sfida. Tra gli allievi dei bianchi c’è anche il giovane cantante Nicolas Burioni che tutti gli appassionati del talent hanno imparato a conoscere con il nome d’arte di Lo Strego. In attesa di vedere cosa sarà capace di fare in questi giorni sul web e nel mondo dei social si è andata diffondendo la notizia secondo la quale Lo Strego sarebbe il secondo eliminato della fase serale il che implica una vittoria da parte dei blu di Elisa. Una eliminazione che ha già messo sul piede di guerra i tanti fan del cantante che stanno dimostrando sui social la loro contrarietà con commenti di protesta.

LO STREGO (NICOLAS BURIONI), IL CANTANTE DELLA SQUADRA DEI BIANCHI: HA CANTATO RITORNERAI (AMICI 16, SERALE 1 APRILE) – Il giovante cantante Lo Strego nome d’arte di Nicolas Burioni nel corso della prima puntata del serale trasmessa su Canale lo scorso sabato 25 marzo ha dato un saggio delle sue grandi qualità artistiche. Infatti, ha letteralmente conquistato il pubblico presente in studio con una emozionante cover dello storico pezzo del compianto cantautore genovese Bruno Lauzi, Ritornerai. Per l’occasione Lo Strego è stato accompagnato al basso da Boosta ed al pianoforte da Morgan, ricreando un’atmosfera magica. Una performance che è molto piaciuta anche alla giuria che infatti ha deciso di premiarlo permettendogli di avere la meglio nel confronto con Michele. Peraltro il suo è stato un apporto fondamentale in quanto ha permesso alla squadra dei bianchi di vincere il duello con i blu nella prova secretata. Non resta che vedere se anche questa Lo Strego saprà regalare al pubblica una performance di grande livello.

