LP / Un look nel segno di David Bowie (Amici 16, serale 1 aprile)

LP

LP, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: IL SUO LOOK ALLA DAVID BOWIE (AMICI 16, 1 APRILE) – Nella prima serata di Canale 5 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento con il talent di successo Amici condotto da Maria De Filippi. Si tratta della seconda puntata della fase serale con tantissimi ospiti attesI in studio tra cui la nota cantante italo - americana LP, nome d’arte di Laura Pergolizzi. Un’artista a 360 gradi diventata una vera e propria star internazionale grazie alle 27 milioni di visualizzazione che ha ottenuto su Youtube il video del suo brano ‘Lost on you’. Nel corso di una recente intervista rilasciata alla rivista DonnaModerna ha parlato del proprio ambito professionale ma non solo. Parlando del suo look definito androgino, Laura Pergolizzi ha sottolineato: “Come David Bowie o Prince. Mi affascina vestirmi così, perché credo che ognuno di noi abbia in sé una componente maschile e una femminile. Io credo che le categorie di genere siano molto più sfumate di quelle che usiamo”. Al riguardo del successo che sta avendo in Italia ha rimarcato: “Non me lo aspettavo davvero, è straordinario. Ed è meraviglioso, anche perché i miei genitori sono italiani: mamma è napoletana e papà è siciliano”.

LP, LA CANTANTE OSPITE SU CANALE 5: INNAMORATA DELLA MUSICA DI ARETHA FRANKLYN MA NON SOLO (AMICI 16, 1 APRILE) – Laura Pergolizzi in arte LP è una delle cantanti del momento. Il suo pezzo Lost on you, è tra i più ascoltati sul web. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a DonnaModerna.com ha parlato di come abbia avuto inizio in lei la passione per la musica e nello specifico ha raccontato: “Mia madre era cantante d’opera e mi faceva sentire la classica, mio padre adorava Elvis Presley e Frank Sinatra. Poi da teenager mi sono innamorata di Billie Holiday, Aretha Franklin, Joni Mitchell, Jeff Buckley, solo per citare qualcuno. Ora ascolto un po’ di tutto: dal pop al rock, al soul. Mi piacciono le canzoni che mi colpiscono. Non sto a guardare se di un genere o un altro. Quando ho deciso di scrivere brani per me stessa? Sono una songwriter: è vero che ho scritto molto per altri. Però ci sono certe canzoni che non possono essere interpretate che da me. Come Lost on You per esempio”.

© Riproduzione Riservata.